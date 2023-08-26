陸調降印花稅救股市 專家憂難有長遠效應

據美國之音引述路透報導，面對經濟低迷，股市跌跌不休，中國當局正在考慮大幅度下調證券交易印花稅。路透25日報導稱，消息人士透露，中國監管部門將會很快就此作出決定。

路透引述兩名消息人士表示，中國財政部等監管部門根據國務院指示在本月早些時候起草了一份關於下調印花稅的建議報告。報告稱，證券交易印花稅將會從目前的0.1％下調20％，甚至50％。如果這一措施得以公佈，這將是中國證監會從2008年金融危機以來首次削減印花稅。

消息人士說，削減50％的可能性很大。不過，有關下調時機和幅度等細節尚未最後確定。

印花稅是政府對股票交易行為設立的一項增加政府收入的稅目，也是監管當局對股市進行調控的一種工具。下調印花稅可以降低股票交易成本，從而刺激股市的活躍。

據中國官方公佈的經濟數據，進入第二季以來，中國經濟惡化的速度明顯加快。失業暴漲、消費者和企業的開支持續萎縮、進出口出現了罕見的大幅度下降、佔中國經濟1／4的房地產業的債務危機正在向外蔓延。廣泛期待的股市大反彈不僅不見蹤影，反而不斷下跌。

印花稅下調的決定尚未公布，批評的聲音就已經不絕於耳。路透引述上海一家投資管理公司基金經理謝晨的話說，「這樣的政策可能會給市場帶來短暫的提振，但長期來看不會有什麼作用。它所引起的股市反彈至多會持續兩三天，也可能更短。」這位基金經理指出，只有經濟看好的預期而不是下調印花稅，才能改變中國股市的長期走勢。

中國藍籌股滬深300指數已經跌至九個月來月的最低點，與四月份達到的峰值相比下滑了11個百分點。

中共高層上個月開會研究經濟問題，提出要「活躍資本市場，提振投資者信心」。中國證監會在上周公佈了一系列建議，支持企業回購股票，鼓勵長期投資以支持股市。

中國證監會表示，穩定股市是當務之急，並強調沒有相對穩定的市場環境，就沒有市場復蘇、提振情緒的基礎。

（中時 藍孝威）