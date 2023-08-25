滬指半日跌13點 深成指跌1％

A股25日半日收跌，深成指跌1％。上證指數早盤最多升2點或0.09％，高至3,085點，最多跌19點或0.63％，低至3,062點，半日收盤報3,068點，跌13點或0.45％，成交額為人民幣（下同）1,849.38億元。

香港信報報導，深成指開低走低，最多跌113點或1.11％，低至10,142點，半日收盤報10,150點，跌105點或1.03％，成交額為2796.52億元。

滬深300指數收報3,705點，跌18點或0.49％，創業板指數收報2,046點，跌17點或0.85％。

各類股個別發展，醫療器械、酒店旅遊、傳媒娛樂股跌逾2％，汽車製造股跌逾1％，煤炭、有色金屬、化工、生物製藥、石油股偏軟，電力、金融、房地產、鋼鐵、水泥股靠穩。

（工商時報 楊晴安 ）

恆指跌近1% 「中國好聲音」停播 星空華文暴跌12.5%

儘管輝達（Nvidia）業績與展望再度令人驚豔，但美國就業數據意外強勁、數位聯準會官員釋出鷹派訊息，以及市場縮手觀望聯準會主席鮑爾周五在傑克森霍爾央行年會發表的談話，隔夜美股由升轉跌，終場全面重挫，受此打擊，周五香港恆生指數盤中跌近1%，為18033.28點。國企股(H股)跌1%，為6204.12點。

恆生科技股指數暫跌2.1%，成分股普遍下跌。平安好醫生漲近6%，表現最佳。網易上季營收增長不如預期，股價下挫5.2%，在主要科技股中跌幅最大；其次為美團跌5%。

浙江衛視稍早前宣布《中國好聲音》節目暫停播出，其製作公司星空華文股價暴跌12.5%。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電）

《好聲音》爭議不斷！浙江衛視宣布「暫停播出」

已故華語歌手李玟生前控訴《中國好聲音》賽制不公，反遭製作單位羞辱，引發軒然大波，該節目的黑幕陸續被挖出。稍早，浙江衛視宣布《中國好聲音》暫停播出。

浙江衛視25日上午在微博發聲明：「鑑於對觀眾和網友反映的《中國好聲音》節目的問題正在調查之中，該節目暫停播出。」短短幾分鐘就湧入大批網友留言，認為停播是好的決定，「我們期待有關部門能夠盡快查清楚真相，因為依然有眾多觀眾期待著節目的回歸」、「十多年的節目了，請好好整改！給十多年的觀眾一個交代，好聲音裡聽到的應該是真正的好音樂！！」

李玟生前曾任《中國好聲音》導師，因為不滿賽制不公與製作單位起爭執，去年就傳出一段26秒的影片，李玟痛罵節目組：「瞎的！大家都在看！導演請給我一個遊戲規則！」事後她針對動怒事件發文，表示：「愛學員心切，經過導演組的耐心解釋與溝通，一切誤會都解除！」

（中時新聞網 蕭雅文）

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