搶救奄奄一息陸股 政府帶頭做多

為了讓陸股快快好轉有起色，當地政府無所不用其極。彭博社指出，大陸官方最新的動作是，呼籲自己的退休基金、部分大型銀行業者，還有保險公司等，增加持股水位。

大陸政府的證監會（CSRC）在24日召集各金融機構高層會商，議題是幫助穩定陸股以及促進經濟發展等。不過，參予的銀行以及保險公司具體是哪幾家，外界並不知情。該會議強調，需要建立從三年起跳的評估機制，並提高投資陸股規模與比重。

中國大陸最近實施一連串政策，希望能挽回投資人信心，包括共同基金是不是可以購買自己的金融商品、要求陸企擴大庫藏股計畫，以及基金不要賣出股票等。就在證監會召開上述會議時，多家大陸券商也同步宣布，將減收股票交易費用。

彭博社表示，大陸當局之前也曾定期與金融機構舉行類似會議，特別是在股市疲弱的時候。例如，上周就跟私募股權基金的操盤手舉行過一次會議，以及日前也與外國資產管理公司舉行過會議。

以去年四月來說，當時陸股深滬300表現不佳，大盤一直在走下坡，於是陸股監管機構還與部分退休基金，以及一些大型銀行開會，希望這些金融業者能幫助穩定陸股。

不過，外資基金卻一直在出脫大陸股票，到23日為止的前13個交易日，已大賣約107億美元，這是彭博社從2016年開始有紀錄以來，最長的一段時期。同時，本月陸股也是全球表現最差的地區之一。

（時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電）

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