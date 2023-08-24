陸委會宣布 9/1起恢復第三地陸客來台觀光

陸委會24日公布恢復兩岸觀光旅遊及放寬陸籍人士來台商務交流相關規劃，包括恢復第三地陸客來台觀光、恢復兩岸團體旅遊等，同時放寬陸籍人士來台商務交流，但涉及特定高科技產業，維持專案申請。

陸委會表示，依據疫後逐步恢復兩岸健康有序交流之政策，因應兩岸人民旅遊及商務需求，在風險可控及做好配套前提下，陸委會會同交通部、經濟部，公布恢復兩岸觀光旅遊及放寬陸籍人士來台商務交流之相關規劃。

一是恢復第三地陸客來台觀光。自9月1日起，恢復旅居及留學第三地陸籍人士（依大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法第3條第1項第3款及第4款之定義）得申請許可來台從事觀光活動。

二是恢復兩岸團體旅遊。陸籍團客來台部分，初期每日限額2,000人次；依試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法申請到金門、馬祖旅行之人數另計。

我方旅行業組團赴陸部分，依對等原則，適度調控赴陸人次（初期以每日2,000人次為原則）。推動方式方面，循序恢復兩岸團體旅遊，自宣布之日起，以1個月為準備期，並視陸方回應，再確定實施日期。

放寬陸籍人士來台商務交流部分，陸委會表示，自8月28日起，恢復陸籍人士申請來台從事短期商務活動交流之參展及觀展、商務研習（含受訓）。

但邀請單位或陸籍人士涉及特定高科技產業（屬中華民國行業標準分類「2611 積體電路製造業」、「2612 分離式元件製造業」、「2613 半導體封裝及測試業」、「2641面板及其組件製造業」、「2642發光二極體製造業」、「2729 其他通訊傳播設備製造業」及「2928 電子及半導體生產用機械設備製造業」等）維持專案申請。

此外，將強化管理。在既有管理基礎上，增列資格條件、邀請人數及來台停留期間規範。

陸委會指出，恢復疫前兩岸人員往來及交流，需要兩岸雙方相互配合及創造條件，我方持續依據最新情勢，放寬陸籍人士入境管制措施，期盼陸方亦採取作為，相向而行，以利相關規劃的推動及執行。

民間旅遊交流暫停逾三年 今起討論旅行團來台事宜

陸委會24日公布恢復兩岸觀光旅遊規劃，將自9月1日起恢復第三地陸客來台觀光，交通部表示，將與陸委會共同發布後續推動方向，包括陸籍團客來台初期限額每日2,000人次、台灣旅行社組團赴陸部分，依對等原則，適度調控赴陸人次，初期以每日2,000人次原則。

交通部指出，為使旅行業重新熟悉陸團來台觀光相關管理法規、入台證辦理流程、陸團接待與通報及赴陸旅遊安全等事宜，觀光局預計於9月邀集相關單位辦理說明會，向旅行業者宣導辦理陸客觀光業務應注意事項。

交通部觀光局表示，鑑於兩岸民間旅遊交流已暫停超過三年，雙方旅行業名單、從業人員人力配置、旅遊資源及接待能量等均有所變動，為確保國人前往大陸團體旅遊品質，將於一個月準備期間內與旅行業者討論恢復團體旅遊之應注意事項，及與旅行公會研擬符合實務之調控方式，細節確定後再向旅行業者公布。

另為協助國人赴陸團體旅遊安全，觀光局說明，旅行業依規定於成行前應向旅客說明旅遊安全狀況，且每團均應派遣領隊隨團服務，遇緊急事故等旅遊安全事件，須即時妥適處理並通報觀光局。

觀光局也表示，將設有全天候通報機制，如獲知國人赴陸團體旅遊遇旅遊安全相關事件通報，將透過雙方互設辦事處管道提供必要協助，後續也會將陸委會製作之「赴陸港澳違法行為態樣」、「赴陸提醒與建議事項」等電子文宣轉請旅行社適度納入出團前說明資料，提供旅客參考，降低可能之旅遊風險因子。

觀光局並表示，考量旅行業已超過三年未接待大陸觀光團，從事第一線作業的從業人員多有異動或調整情形，為使旅行業重新熟悉陸團來台觀光相關管理法規、入台證辦理流程、陸團接待與通報及赴陸旅遊安全等事宜，預計於9月邀集相關單位辦理說明會，向旅行業者宣導辦理陸客觀光業務應注意事項，詳細場次資訊，後續會再通知旅行業者報名參加。

交通部強調，兩岸民間旅遊交流是雙方的重要市場，政府歡迎大陸旅客來台觀光的立場不變，此次從恢復第三地陸客來台開始，希後續展開恢復團體遊，以健康有序的方式分階段逐步恢復相關觀光旅遊交流。

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