經濟衰退加政治壓力 外媒曝「他們」紛撤陸

中國近期不斷傳出經濟衰退的消息，與此同時，中國政府上月實施新版《反間諜法》，更使外資公司對未來在中國的發展看到更多不穩定因素。外媒報導，面對中國經濟形勢下滑、政治壓力上升的局面，一些著名的外國律師事務所頓生退意，準備削減在中國的業務，甚至完全撤出中國。

全球收入第三大的國際律師事務所Dentons，在2015年開始跟中國大成律師事務所合併，以「大成Dentons」為在中國業務的官方機構名稱。但英國《金融時報》引用合夥人發給客戶的電子郵件透露，大成在今年8月起已經不再是Dentons集團的成員。

Dentons發言人在聲明中表示，這是回應中國政府最近對中國律師事務所的要求，包括關於網路安全和數據保障等方面的要求。所以往後大成將是獨立營運的律師事務所，是Dentons在中國有客戶需要法律援助時的首選合作事務所。

與此同時，多家媒體引述消息人士指，全球收入最大的國際律師事務所瑞生國際律師事務所（Latham ＆ Watkins），將在今年關閉在上海開設了20年的辦事處，並將在上海的業務和律師轉到將繼續營運的北京辦事處。

根據中國司法部的數據，自2017年起，在中國註冊開展業務的外國律師事務所辦事處連續5年大幅減少。2017年有244家外國律師事務所在中國設立辦事處，但及至今年6月14日發表的數據，外國律師事務所在中國的辦事處已跌至205家，5年間少了39家。

美國之音報導，四川省律師協會刑事專業委員會委員、現於四川英濟律師事務所執業的律師冉彤認為，Dentons是害怕公司甚至是跟外國有關的機密會被中國政府「分享」而作出此行動。「從前這些外國律師事務所不介意跟中國公司分享一些重要數據，不過現在他們對監視著這些公司的中國政府有所懷疑」。

報導指，中美關係近年隨著貿易戰而轉差，加上新修訂的《反間諜法》實施，令中國縱然已經結束新冠肺炎疫情，外國人入出境人數還是大不如前。冉彤補充說，從前在四川的著名旅遊景點到處都堆滿外國人，但是疫情過後迄今，在成都很難看到外國人的身影了。

另一方面，中國經濟狀態不斷下滑，廣東律成定邦律師事務所的范標文律師坦言，自疫情後生意很不好做，現在的生意額跟疫情前比較少了接近一半。冉彤也表示他任職的四川英濟律師事務所現在的生意額也跟疫情前比較少了一半。報導指，生意難做或許也是外國律師事務所減少在中國業務的原因之一。

（中時 朱紹聖）