陸房產限跌令將鬆綁？官媒1舉動引熱議

大陸房市低迷，一份由大陸官方主管的報紙近日發表文章呼籲，房地產政策發力點應圍繞「保、鬆、降」3個字展開，其中特別提到允許開發商以降價促銷的方式展開自救，引發網友熱議，紛紛猜測這是否為官方將要放鬆「限跌令」政策的訊號。

由中國住房和城鄉建設部主管、中國建設報社主辦的全國性房地產行業報紙《中國房地產報》刊出題為〈房地產金融風險加劇，期待調整改善政策盡快落地〉文章指，儘管此前地方政府出台了大量「刺激」政策，但從市場反應看，政策效果並不明顯。

文章說，「數據顯示，房地產投資、銷售以及房企到位資金持續下滑。此前央行公布的社融數據也驗證了房地產市場的低迷」。文章因此呼籲，針對供需兩端存在的問題，政策發力點應圍繞「保、鬆、降」三個字展開。

所謂「保」，即保房企資金鏈、保交樓；「松」即放鬆一切制約房地產市場健康發展的行政性干預政策；「降」即降低購房成本，包括降首付、降稅費、降房價。「特別是降房價，應當給予開發商更大的自主定價權，允許開發商以降價促銷的方式展開自救，以盡快回籠資金」。

德國之聲報導，該文發表後立即引爆輿論熱議。人們紛紛猜測，這是否是官方將要放鬆「限跌令」政策的一個訊號。2023年，中國政府依然繼續多年來的「穩地價、穩房價、穩預期」政策，不允許開發商降價賣房也是不成文的政策之一。

今年5月，大陸江蘇昆山市兩家房企才因所謂「擅自大幅度降價銷售」，被當地住建委列入「不誠信名單」，遭到公開通報批評和處罰。該事件當時刷爆了全國地產圈，崑山住建委的做法遭到網民強烈質疑。

然而，報導指，中國樓市的困境顯然已經動搖了官方「穩地價、穩房價、穩預期」的三穩政策根基。中國國家統計局公布的第2季房地產GDP下降1.2％，大陸房產資訊平台克而瑞的研究也顯示，7月份百強房企的銷售額同比大降33.1％。

受此影響，百強房企前7個月的銷售業績增速由正轉負，同比降低4.7％，更有業內人士將7月的市場表現形容為「斷崖式下降」。8月，背負兆債務的地產巨頭中國恆大在美國申請破產保護，曾為中國第一大房地產商的碧桂園也傳出陷債務危機，進一步暴露中國樓市的危局。

（中時 朱紹聖）