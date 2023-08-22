兩岸航班大復活 就差一紙團客令

陸委會開放10個兩岸定期航點，陸籍航空公司將在9月全數復航，兩岸旅運商機噴發只差開放團客令！經民航局核准，大陸南方航空22日宣布9月起恢復武漢、鄭州往返兩岸，通航點增至5個，每周往返兩岸48班次；東方航空也宣布9月起恢復台北－寧波、武漢，與台中－南京航班，累計恢復9條航線、每周飛55班次。

同樣在9月，華航將恢復松山－福州航班，累計在大陸有7個航點，每周飛航約60班次，且下半年評估復飛南京、武漢等航點。據統計，今年上半年大陸市場貢獻華航營收約5％～10％，疫前大陸營收占比更高達15％。

業界解讀，此舉可視為政府釋出善意。日前大陸再開放出境團客旅遊共78國，但未含台灣，台灣航空旅遊業者、觀光縣市難掩失落，質疑政府未釋出善意，兩岸僵持不下，根本在懲罰業者，希望早日迎陸客。台灣也未開放國人以團體旅遊方式赴陸，只能自由行前往大陸旅遊；大陸民眾若欲來台，需要專案申請。

隨著兩岸直航航點陸續復飛，航班及旅客量逐漸成長，據交通部統計，去年兩岸直航載客數逾32.8萬人次，今年前三個月總載客量已超過去年全年，6月兩岸航線2,622架次、年增1.2倍，進出旅客人次逾33.66萬、年增19.6倍，單月超過去年全年，占總進出旅客比攀升至7％。國內業界期盼，兩岸若再開放旅行團，可迎來一波載客潮。

針對多家航空公司宣布復飛兩岸航線，交通部官員指出，這些是恢復既有航點，與開放陸客來台沒有直接相關，是否開放陸客要由觀光局研議。

陸委會表示，自3月10日起，已經開放深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州等10個定期航點，由兩岸航空公司依據客運需求進行準備及兩岸主管部門的協調安排，逐步落實恢復航班。

華航目前兩岸航線飛航北京、上海、成都、廈門、廣州、深圳，9月22日起恢復松山－福州航班服務，共計7航點，持續視政策變化與市場需求評估安排航點及航班。

陸籍航空目前南航從桃園直飛廣州、深圳、上海三個航點，加上9月22日起每周五恢復武漢往返兩岸航班，9月26日起每周二、四、六恢復鄭州往返兩岸航班，通航點增為5個城市；東航9月25日恢復台北－寧波、武漢航班，加上9月23日復飛台中－南京，目前兩岸航班恢復9條航線。

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