小心 未來1年房企仍有近兆元人民幣要還

陸媒：未來1年還有近兆元人民幣要還 恐更多大陸房企爆雷

大陸多家房企接連爆雷，據陸媒初估，未來1年中國289家房企共約人民幣（下同）9,600億元債務將到期，央企及國企占最多達80％，令人關注是否將爆發更多債務違約。

界面新聞初估，企業預警通平台資料顯示，自今年8月21日起，未來一年內中國全國289家房企債務到期規模約9,600億元。

從單月到期規模來看，房企今年底將迎來一波償債高峰，今年9月至12月平均每月到期債務近800億元，預估2024年3月至4月，房企單月債務到期規模均超過1,000億元。

從融資管道來看，房企到期債務以境內債為主。從企業性質來看，央企及國企未來一年到期債務最多，約占80％，民營企業及外資、合資企業占約20％。

中國接連出現房企爆雷，債台高築的中國恒大6月30日公告，截至今年5月底，恒大地產涉及未能清償的到期債務累計約2,776.88億元，恒大地產逾期商票累計約2,454.18億元。

中國恒大集團8月18日在紐約曼哈頓向美國法院聲請破產保護，而距離港交所下市限期僅剩1個月左右。

另一房企巨賈碧桂園於8月9日表示，兩筆8月6日到期的美元債券利息尚未支付，金額達2,250萬美元，爆發償債難的財務危機。

近日有陸媒報導指出，目前碧桂園帳戶資金僅夠保交樓，在資金有限下，無法隨意償還給債權人。

其他中國房企也被爆出財務問題，如SOHO中國近日表示，子公司「北京望京搜候房地產」拖欠土地增值稅及相關滯納金共人民幣19.86億元，導致集團部份借款可能出現交叉違約。