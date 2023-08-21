地雷連環爆 北京需不計代價使出這殺手鐧

陸企恒大日前在美國曼哈頓破產法院依《破產法》第15章聲請破產保護，大陸房地產開發商接連暴雷引發關注，專家分析指出，這代表北京政府需祭出1兆美元的救市方案，得不計代價拯救房市。

根據MarketWatch報導，金融顧問機構Clocktower Group策略長Marko Papic受訪時說，恒大赴美國紐約申請破產保護，這樣的事件顯示，北京當局必須儘快推出大規模的振興計畫，以支撐大陸陷入困境的房地產市場。

Marko Papic指出，西方政府花了近十年，才找到債務危機爆發後有效提振經濟的做法，這些做法包括降息、量化寬鬆貨幣政策或政府直接買債，最近則祭出大量財政刺激方案。

Marko Papic警告，大陸人行近來降息，恐怕難以恢復市場信心或撐住搖搖欲墜的私人地產開發商。他呼籲大陸需要借鏡歐洲央行前總裁德拉吉在任期內，為因應2011年展開的8年歐債動盪而喊出「不計代價捍衛歐元」的口號。

Marko Papic建議，大陸或許得從私人市場吸收約1兆美元的房地產資產壞帳，此做法類似聯準會在2007～2008年爆發全球金融危機後，接手銀行資產負債表中的有毒壞帳。

除了恒大外，大陸另一房產巨頭碧桂園也瀕臨破產，遭爆有兩筆債券尚未支付2,250萬美元（約新台幣7.15億元）的利息，紐約時報撰文指出，在碧桂園面臨現金危機之際，大陸房地產業正陷入低迷，雖然北京政府試圖採取政策提供幫助，但這些舉措多半是針對深圳、上海等大城市，主要在小城市開展業務的碧桂園不太可能受益。

（中時新聞網 邱怡萱）

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