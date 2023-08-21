稱發現有害生物 陸今起暫停台灣芒果輸入

國台辦：陸21日起暫停台灣芒果輸入

大陸國台辦發言人朱鳳蓮21日表示，2023年以來，大陸海關從台灣地區輸入大陸的芒果中截獲檢疫性有害生物大洋臀紋粉蚧。該有害生物一旦傳入，將對大陸農業生產和生態安全造成嚴重威脅。為從源頭上防範風險，大陸海關總署決定自21日起暫停台灣地區芒果輸入大陸。

人民日報報導，朱鳳蓮指出，大陸已透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」聯繫管道向台灣方面通報，要求台灣方面進一步完善植物檢疫管理體系。上述措施是正常的生物安全防範措施，科學合理，符合大陸相關法律法規和標準。

另一方面，大陸商務部17日表示，據初步調查顯示，台灣對大陸貿易限制措施涉嫌違反世貿規則，將研究採取相應的措施。朱鳳蓮18日表示，台灣對大陸採取貿易限制措施，不符合ECFA關於推動兩岸經濟關係正常化、制度化及自由化的要求。

大陸再禁台芒果輸入 農業部：影響有限

大陸再禁台芒果輸入，農業部21日表示，深感遺憾，將持續透過雙邊管道呼籲大陸盡速與我進行技術對話，尋求合理的解決方式。同時，政府也將持續採取強化國內行銷、促進加工及開拓外銷新興市場等具體措施，維持國內芒果產銷與價格穩定，確保農民收益不受影響。

農業部指出，國內今年芒果生產量約17萬餘公噸，外銷量占總產量2.2％，其中外銷大陸938公噸，僅占產量約0.5％，顯示芒果屬於內需型水果，而台灣芒果外銷市場更是分散有成，沒有集中單一大陸市場，日韓外銷值為前兩名。

統計今年至7月底止，芒果外銷值達1,475萬美元，外銷數量已達3,873公噸，主要銷往日本（567萬美元、715公噸）、韓國（384萬美元、628公噸）、香港（303萬美元、1,458公噸）、大陸（171萬美元、938公噸）。

農業部表示，在與外銷業者積極開拓日本、韓國、新加坡、加拿大、汶萊、紐西蘭及澳大利亞等新興與高端市場的努力下，台灣芒果輸銷大陸以外市場的數量與金額逐漸增加，加上今年芒果主要產季已接近尾聲，此次大陸暫停台灣芒果輸入，對我國芒果產銷影響有限。

農業部表示，在政府及農民、農民團體、貿易業者的共同努力下，近年來我國農產品已大幅降低對大陸市場依賴，外銷大陸的金額占比從2018年的23.2％在去年已降至12.9％，今年1至7月更降為9.1％，大陸已落居我農產品外銷第4大市場（前3名分別為美國、日本及香港）；而我國水果銷陸比例從2019年最高的80.1％，在去年更降至1.6％，日本已經取代大陸成為台灣水果最大外銷市場。

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