比官方更悲觀！瑞銀降陸今明年GDP預測

瑞銀首席中國經濟學家汪濤發表最新報告指出，基於房地產下行幅度可能比此前預期更深、持續時間更長，且外需弱於預期，把大陸2023年GDP增長預測從5.2％下調至4.8％，低於官方5％目標，2024年GDP增長預測則從5.2％下調至4.2％。

香港信報報導，汪濤表示，2023年房地產新開工跌幅預測從中個位數下調至25％，房地產投資預測從此前的按年持平，下調至下跌10％左右。

除了抑制消費需求外，大陸房地產建設活動持續疲軟還將增加工業行業的去庫存壓力，這都意味著通縮壓力將不會在短期內結束。因此瑞銀預計生產者物價指數（PPI）在2024年第二季前將深陷按年下跌，預計2023年年減3％，2024年僅年增0.5％。瑞銀維持對2023年消費者物價指數（CPI）年增率預測為0.5％不變，但把2024年CPI年增率預測下調至1.2％。

香港01報導，大陸經濟弱復甦與通縮壓力也將壓低國債收益率，瑞銀把2023年、2024年底的大陸10年期國債收益率分別下調至2.6％和2.7％。該行還下調2023年和2024年的進出口額和進出口量的預測。4月以來進出口跌幅超過此前預期。此外，未來全球和大陸內需走弱也可能拖累進出口價格下降。

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