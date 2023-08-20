陸地產商又現未爆彈 SOHO中國欠稅87億

大陸地產商恐再暴雷！上觀新聞報導，大陸大型地產商SOHO中國近日公布2023年半年報指出，集團旗下尚有人民幣（下同）19.86億元的土地增值稅和相關滯納金未被償付，可能導致該集團的銀行借款本金出現交叉違約，交叉違約的借款本金為42.32億元，利息為1,057.6萬元，再度引起市場恐慌。

上半年利潤驟減逾9成

根據SOHO中國財報顯示，今年截至6月30日，SOHO中國的營業收入約8.215億元，2022年同期為8.96億元；淨利潤約1,470萬元，年減約92.4％；歸屬於母公司股東淨利潤人民幣1,361.3萬元，年減92.86％，利潤驟減逾九成，財務情況已讓外界相當憂心。

面對SOHO中國當下的經營狀況，審計機構普華永道認為，SOHO中國可持續經營的能力存在重大不確定性。截至2023年6月30日，SOHO中國的流動負債超出其流動資產71.7億元；銀行借款及其他借款共計約160億元，非受限的現金及現金等價物為6.27億元。

（黃欣）

中國房地產商接連爆雷，SOHO中國在中期業績公告中表示，其子公司「北京望京搜候房地產」拖欠土地增值稅連相關滯納金人民幣19.86億元（約新台幣87億元），導致集團部份借款可能出現交叉違約。

SOHO中國在公告中稱，土地增值稅的滯納，導致集團於2023年6月30日合計42.32億元的銀行借款本金可能出現交叉違約。交叉違約借款本金為42.32億元，利息為1,057.6萬元，其中包括原合約約定還款日2024年6月30日之後到期的借款。

由於可能會被各自的借款人要求立即償還，因此於2023年6月30日將其重新分類為流動負債。

SOHO中國還在公告中提到，根據稅收徵收管理法，當地稅務機關可能採取其他強制措施，包括但不限於扣押、查封、依法拍賣或變賣相關物業，以及就滯納土地增值稅處以不繳或者少繳的稅款50%以上、5倍以下的罰款。

SOHO中國稱，集團已持續與當地稅務機關就尚未償付的土地增值稅和相關滯納金展開溝通，並就具體償付計劃達成一致，將繼續處置若干商業物業，用以償付部分土地增值稅。

SOHO中國表示，在相關政府機構和稅務機構的支持與配合下，已完成25套商業物業的銷售，並會在之後的指定時間內進一步償付700萬元稅款。

截至今年6月30日，SOHO中國的現金及現金等價物約6.27億元，銀行貸款及其他貸款約160.46億元，總負債約315.19億元，總資產約689.2億元。

SOHO中國稱，2023年下半年機遇與挑戰並存，集團將繼續貫徹穩健的經營策略，加大力度與措施，提升集團整體物業出租率和經營性現金流穩定。隨著政府推出各項促進經濟發展政策措施，市場活躍度將逐步回升，重振下半年寫字樓市場。

截至8月18日收盤，SOHO中國港股股價為每股1.16港元，最新市值為60.31億港元（約新台幣246億元）。

（中央社）

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