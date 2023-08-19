情緒悲觀下 投資中國選股不選市

中國在8月15日公布7月一系列經濟數據，無論是在消費、投資、出口方面，一如今年以來的「低於市場預期」。分析整體經濟表現可發現，今年迄今消費雖一支獨秀但也在減速，製造業、進口領域則是呈現衰退，市場悲觀情緒湧現。

製造業疲軟的主要原因與房地產不振有關，因為房地產開發可帶動後續原物料、機械設備等需求，因此房地產疲弱短期內整體製造業也難見起色。聯博觀察，中國政府從推出三條紅線政策到房地產開發商逐步破產卻不積極出手營救，主因還是希望打破經濟成長重心依賴房地產的結構。短期內雖對衝擊中國經濟與股市，但長期而言中國經濟有望朝向歐美成熟國家的經濟結構發展，也就是內需高附加價值的產業占GDP比重更大，長期投資也較有可持續性。

事實上，聯博認為，一直以來，中國股市大盤與經濟走向並非同步，因此即便在經濟低迷之際，仍有機會找到優質個股。作為股票投資人，仍因回歸基本面，挖掘優質公司、良好的商業經營模式。

放眼全球新興市場，中國技術性仍優於東南亞國家；若是研發AI領域，中國的基礎設施與人才也較印度更為充足。因此，從三～五年的中長期角度而言，中國還是一個值得投資的市場，建議投資人可關注三類型股票。

第一，挑選營收來源跨足內需、外銷兼具的企業。今年上半年，聯博集團中國股票投資團隊走訪江浙地區企業，在製造業當中仍看到投資契機。以旅遊巴士為例，年初時中國國內旅遊復甦，不過在消費信心動能不足之下，內銷數字並不亮麗。但值得注意的是，這類企業近年來外銷業績反而相當亮眼，外銷新興市場如東南亞、中東、中亞、東歐等國比歐美企業還多。中國可找到很多這類型的製造業公司，也就是內需、外銷雙管齊下，在內需不確定時，至少有外銷維持成長。以巴士公司為例，今年評價漲幅達雙位數，所以投資人其實不一定只能鎖定AI，也能找到有所表現的企業。

第二，具有配發高股息能力的公司。以往中國企業習慣將獲利轉投資房地產或其他公司，而不是發放給股東。隨著市場慢慢成熟，企業老闆退居幕後、懂得下放權力給專業經理人，逐漸往成熟市場的經營模式走，近十年開始發放股息。不過，中國散戶投資人還不熟悉高股息股票，反而提供了搶占先機的機會。

第三，與中國碳中和機會相關的投資機會。對中國來說，追求減碳並不是為了環保，而是能源安全，以國家安全的角度來說非做不可，即便綠能相關類股今年表現平淡，但與科技或網路類股相比則相對穩定，值得長期持有。

中國自古以來「一刀切」的監管方式，雖然可能讓某些產業陷入危機；反面來看，投資機會也在其中。因此，無論市場好或不好，選股是目前行情的關鍵，以長期投資角度來看，仍有許多好標的供投資人選擇。