中共軍演 我方完整掌握動態

有關中國19日宣布在台海周邊進行軍演，總統府發言人林聿禪表示，近日包括美日韓元首峰會在內，國際社會再三重申維持台海和平穩定的重要性，要求北京停止挑釁行為。他並強調，國軍與國安團隊都完整掌握相關動態，請國人放心。

副總統賴清德訪問巴拉圭，過境美國紐約、舊金山，於18日上午返台。中國軍方宣布，19日解放軍東部戰區位台島周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓，這是對台獨分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告。

林聿禪表示，我國正副元首的出訪過境行之有年，不應該是中國在區域尋釁的藉口。而從中國近日各種作為的跡象，這也是營造恐懼的介選手法，對於這種挑釁、造成區域不安的行徑，總統府表達嚴厲譴責。

林聿禪指出，近日包括美日韓元首峰會在內，國際社會均再三重申維持台海和平穩定的重要性，並要求北京停止挑釁行為。然而北京當局卻無視國際責任，仍藉故升高軍事威脅，破壞區域穩定，勢將更難得到國際社會的信任。

陸委會也對大陸軍演表達強烈譴責與抗議。陸委會表示，近年來國際社會同聲反對中共使用武力威嚇手段，破壞台海和平穩定現狀及區域安全。此等窮兵黷武行徑，除了再次證明中共才是「麻煩製造者」，徒增世人反感之外，不具任何意義。中共藉由軍機艦挑釁企圖施壓我方接受其片面設定的政治框架，完全無法達到目的。

國防部也對此表示，19日9時起陸續偵獲中共各型軍機42架次出海活動，其中26架次逾越中線及延伸線，國軍嚴陣以待，秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」，確保國家安全。