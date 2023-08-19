工信部：陸算力規模全球第二

當前全球致力發展AI，中國也準備加大投入。中國工信部19日表示，全國使用中數據中心機架總規模超過760萬標準機架，算力總規模達到每秒197EFlops（每秒浮點運算次數），位居全球第二。工信部還表示，要深刻認識推進算力發展的重大意義，加快推出推動算力基礎設施高品質發展的政策。

綜合陸媒報導，工信部19日在寧夏舉辦2023中國算力大會論壇，工信部部長金壯龍在會上表示，中國算力位居全球第二。副部長張雲明則指出，中國算力總規模近五年的年均增速近30％，存力總規模超過1,080EB。

金壯龍還表示，針對算力樞紐節點建設130條幹線光纜，數據傳輸性能大幅改善，中國算力產業已初具規模，伺服器、電腦、智慧手機等計算類產品產量全球第一。高算力晶片加速迭代升級，一批行業骨幹企業茁壯成長，算力應用廣泛深入到政務、工業、交通、醫療等領域，不斷催生新技術、新模式、新業態，助力各行各業加快數位化、智慧化轉型。

張雲明表示，據中國信息通信研究院測算，在算力方面每投入人民幣（下同）1元將帶動3～4元的GDP經濟增長。除了有拉抬經濟的作用外，當前全球範圍內的數據和算力競爭明顯加劇，主要大國都在加強計算產業的戰略部署，力爭搶占未來全球競爭的制高點。

張雲明指出，要想不受制於人，必須更好的統籌發展，加強算力領域的系統性創新，將核心技術牢牢把握在自己手裡。面對複雜嚴峻的國際形勢，要認清形勢、把握大勢、知重負重、知難克難，加快推動中國算力產業高品質發展。

具體如何推動，張雲明提出三點建議。首先是優化完善頂層設計，著力改善算力網路布局，形成全國樞紐、區域中心、本地邊緣協同發展的梯次算力基礎設施架構，著力優化算力供給結構，活化全國算力資源，實現東中西部協同發展，提升算力綜合供給能力。

二是強化產業自主創新，紮實提升發展動能。中國要加強先進計算、算網融合等技術研究和核心器件設備突破，加強推進新技術、新產品落地應用。

三是深化綠色低碳轉型。要加強綠色低碳技術研發，加快推進數據中心節能改造，持續提升數據中心可再生能源利用水平，確實推動算力產業綠色低碳發展水平邁上新台階。