穩房市 陸專家：5年期以上LPR將調降

中國人民銀行於20日公布最新貸款市場報價利率（LPR），在此之前，官媒19日引述多名專家表示，不排除與房貸有關的5年期以上LPR，將一口氣下調20基點至4％，以穩定當前動盪不安的大陸房市。

人行15日意外調降政策利率，將一年期中期借貸便利（MLF）和7天期逆回購利率分別調降15個和10個基點，利率分別為2.5％、1.8％。

當時即有專家認為，8月LPR利率將跟隨MLF下調。

在人行公布最新LPR利率前夕，大陸官媒證券日報19日報導，中信證券首席經濟學家明明預計，1年期LPR和5年期以上LPR存在15個基點的下調空間。考慮到5年期以上LPR與1年期LPR之間存在65個基點的點差，在刺激中長期信貸需求的訴求下，不排除8月5年期以上LPR下調20個基點至4％的可能性。

華創證券研究所副所長張瑜也認為，LPR的調整參考一年期MLF利率，因此對應8月1年期和5年期以上LPR調降幅度或至少在15個基點，考慮到近期房地產政策的轉向，不排除對與房地產銷售高度相關的5年期以上LPR調降20個基點的可能。

明明還表示，LPR與貸款利率下調預計將抬升商業銀行的息差壓力，因此存款利率也有可能會有所下調。

至於降準機率，光大證券研報認為，第四季面臨較大的MLF到期壓力，會對流動性環境形成不小的擾動，通過降準不僅可以釋放中長期流動性，還可以降低銀行資金成本。

張瑜表示，歷史規律來看，8月份人行有較大機率會加大再貸款投放。

在此情境下判斷降準的指標「對其他存款性公司債權／央行總資產」有可能超越前期35.1％的高點（當前為33.3％），對應第三季降準仍可期待。