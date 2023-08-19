碧桂園債務展期 陸房市降壓

深陷債務危機的大陸房企近日出現轉折，碧桂園、遠洋集團兩大企業陸續宣布債務展期有進展，市場關注是否代表房企融資順利、經營現曙光，還是僅是在龐大債務壓力下短暫喘口氣。

碧桂園18日晚公布旗下債券「16碧園05」的展期方案，為該公司此次風波後公布的首檔尋求展期債券，方案為債務到期償付利息，本金展期三年，且有無差別對每個帳戶提前償付人民幣（下同）10萬元的小額兌付。碧桂園此前在12日宣布旗下多達11檔境內公司債券停牌。

國企遠洋集團17日晚也公告，2024年、2027年、2029年到期的三筆美元債票息展期方案正式通過，內容包括延期兩個月支付票息。

遠洋並在18日進一步公告，因此2024年到期票據當前並無違約，將在21日上午9時起復牌。

市場關注上述房企是否有流動性改善狀況，龍湖集團18日時強調，今年債務壓力已完全過去，正逐步提前償還於明年到期港幣80億元銀團貸款，有充分資源償還明年到期債務。澎湃新聞引述知情人士表示，遠洋集團旗下境內債券「15遠洋03」在17日提前匯出應於19日支付的利息7,500萬元。

多家房企債務違約事件出現轉機使市場振奮，但有觀點猜測是否僅是治標之計。澎湃新聞引述業內人士分析，碧桂園給出的方案算務實，但談不上理想。知情人士表示，碧桂園自7月起流動資金就很緊張，因未來兩年保交樓需要，大部分資金處於項目監管帳戶，可自由動用的帳面資金比重很低，須等項目交付後才比較有空間。

報導引述知情人士表示，碧桂園實控人、董事會主席楊惠妍親自參與了這次債務展期談判，某家大行在談判時則要求實控人提供個人擔保。此外，有股份制銀行支持碧桂園方案，但也有國有大行希望方案改善。碧桂園和遠洋集團9月初都還有債務寬限期到期，目前對此均無相關公告。

外界還關注金融機構對房企的融資意願，會否受到近期監管影響。大陸國家金融監督管理總局18日公布多張大額罰單，如對違規向房企提供融資的農業銀行沒收違法所得並處罰款合計約4,420萬元，廣發銀行同樣因違規發放房地產貸款遭罰款2,340萬元。