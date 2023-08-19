陸擴大刺激政策救經濟？分析：可能等不到

中國經濟復甦腳步不如預期，不少投資人盼北京能提出更大規模的財政刺激政策。然而分析指出，地方債務、房地產動盪和人民幣匯率壓力等因素下，中國實施刺激性措施的意願和能力都有限。

原先投資人對於中國經濟復甦抱持樂觀態度，認為在多國升息以對抗通膨之際，中國的經濟反彈能有助於減弱全球經濟趨緩的程度，然而，實際的經濟數據卻表明「事與願違」。

華爾街日報報導指出，越來越多的投資人持續懷抱著期待，希望中國採取大規模的財政刺激措施，以重振萎靡不振的經濟。然而長期觀察中國的人士認為，投資人很可能會失望，因為「在地方債務、房地產動盪和人民幣匯率壓力等因素下，中國實施刺激性措施的意願和能力都有限」。

過去幾個月以來，中國宣布一系列振興房地產業的政策，包含放寬部分城市的購房限制、延長開發商的貸款寬限期，以及考慮降低部分非核心地段房產的首付比例，中國人民銀行（中國央行）甚至在近期兩度調降政策利率。

然而經濟學家和投資者大多認為，這些措施缺乏實際效力，可能無法扭轉中國經濟的低迷局面。

保德信（PGIM）固定收益部的亞洲首席經濟學家貝爾（Gerwin Bell）指出，中國官方針對房地產的刺激政策並沒有奏效，家庭對房地產失去了信心，沒有什麼刺激政策能改變這種情況。

中國褐皮書（CBBI）執行董事卡齊（Shehzad Qazi）則提到，即便利率降低，然而問題在於企業不願意借貸，「你可以提供信貸、可以讓銀行放貸，然而若企業因為沒有足夠的信心投資和擴張而不願意借貸，那麼你的刺激政策就會碰壁」。

除了房地產的動盪之外，中國實施了3年的疫情嚴格封控也導致地方政府的資產負債表捉襟見肘，中國各地相關政府機構債務纏身，公債違約的擔憂與日俱增。

貝爾認為目前的投資與刺激重點要轉向地方政府，「不僅僅是為債務再融資，而是要真正給他們提供新的資金，否則他們將不得不停止迄今為止一直進行的投資」。

卡齊提到，「現在，中國政府要向市場釋放多少刺激的這一方面非常謹慎，正以非常小的力道推出此類政策」，然而由於市場已相當習慣看中國藉砸錢解決一切問題，這就是為什麼市場會感到失望。（編輯：吳柏緯/曹宇帆）1120819

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