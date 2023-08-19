碧桂園首批還債方案 每個帳戶先付44萬元

深陷還債難危機的中國地產民企巨賈碧桂園，敲定首項境內債展期方案，展延已發行債券「16碧園05」的本金3年，每個帳戶先償付人民幣（下同）10萬元（約新台幣44萬元），利息到期支付。

中國媒體界面新聞18日獨家報導，據碧桂園公布的方案，債券到期後的第1、2、3個月，先支付2%的本金；第12個月支付10%；第24個月支付15%；第30個月支付25%；第36個月支付剩餘的44%。

碧桂園將於23日至25日召開債權人會議。

為增加債券投資者信心，碧桂園也為展期的債券「16碧園05」提供增信措施，納入福建龍巖與山東煙台、江蘇沭陽、淮安、興化等項目公司的股權收益質押。

「16碧園05」是私募債，發行規模58億3000萬元，當前債券餘額39億400萬元，票面利率5.65%，預計今年9月2日到期，發行人是碧桂園控股有限公司。

碧桂園於9日坦承，兩筆6日到期的美元債券利息尚未支付，金額達2250萬美元（約新台幣7億1000萬元），爆發償債難的財務危機。

碧桂園發表聲明說，由於銷售困境、融資困難，以及各種監管的影響，目前可動用的現金減少，進而面臨「週期性的流動性風險」。

碧桂園的財務危機涵蓋股票和債券價格大跌，國際信評機構下調評級，新股配售計畫傳出喊停等，如今債券利息未如期兌現，證實市場對這家中國最大民間開發商財務問題的擔憂。

（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1120819

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