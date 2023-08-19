陸法拍屋量狂飆 為何屋主寧願認賠出場？

中國媒體觀察者網18日報導，近期中國法拍與中古屋求售的案件驟增，原因在於益增的屋主因收入銳減難以承擔房貸，加上房價的市值已低於待償貸款，無奈選擇「棄房斷供（停繳房貸）」。

報導說，導致法拍屋增多的因素中，比起破產清算、被迫停貸等，若干屋主寧犧牲個人徵信，也要及時止損、主動停貸，更令人感到擔憂，這是因所購買房屋的市值，已接近甚至低於待償房貸所致。

易居研究院研究總監嚴躍進告訴觀察者網，近兩年整體經濟環境不佳，部分省會城市和絕大多數三四線城市房價同步走跌，導致受雇者和小商販收入降，但房貸固定支出不變，導致無力償還，迫不得已只能停貸。

報導舉例，河南鄭州有個屋主於2018年房價達高峰期間，以每平方公尺人民幣（下同）2萬元（約新台幣8萬8000元），承購一套價格與新屋相當，總價119萬的中古屋。這個物件剛完工時，售價僅每平方公尺4700元。

他向銀行借貸90萬，後因房市急速降溫，經過他5年償付，貸款餘額還逾80萬之際，突然炒作「免費送房」的噱頭，沒想到吸引不少同樣不想繳房貸的屋主仿效。

據阿里拍賣平台的數據，去年中國法拍屋的數量已一路狂飆至200萬套。

今年上半年，據中指監測數據，法拍屋新增30萬4000套，較前年增加19.7%，但成交僅5萬2000套，遠遠不及驟增的速度。

至於法拍的房型以住宅、商辦為主，尤其今年上半年住宅的法拍量達17萬9000套，佔總體59%。

由省市而論，四川首次逾4萬5000套，比去年同期增加1萬5472套、增幅51.3%，其他如廣東前6個月比去年同期增加7987套，河南前6個月較前年同期增加1萬101套，增幅高達63.38%。

值得警惕的是，7月份以來，目前中國各城市監測數據皆顯示，無論法拍屋數的增加還是中古屋求售，都呈現比上半年攀升的趨勢。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1120819

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