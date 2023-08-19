新冠新變異株竄起 陸官方：已在多省流行

中國國家疾病預防控制局今天指出，COVID-19新變異株EG.5已在絕大多數省份形成優勢流行，未來一段時間內很可能繼續保持此趨勢。

世界衛生組織（WHO）將EG.5歸類為「需留意變異株」（variant of interest），指出應比其他變異株受到更密切關注，因為EG.5突變後傳染性可能會變得更高或引發更嚴重病情。

中國國家疾病預防控制局19日發布關於EG.5變異株相關科普問答。

根據中國國家疾病預防控制局指出，EG.5變異株占比呈上升趨勢，從4月的0.6%增長至8月的71.6%，目前已在中國絕大多數省份形成優勢流行，未來一段時間內很可能繼續保持此趨勢。

中國國家疾病預防控制局表示，中國今年4到6月份經歷Omicron的XBB系列變異株的流行，已建立的人群免疫力對同屬於Omicron XBB亞分支的EG.5變異株仍具有免疫保護作用。

不過，中國官方又指，近期，中國疫情總體處於低水平、波浪式流行態勢，疫情對各地醫療系統帶來的壓力較小，短期內不會發生規模性疫情。

中國國家疾病預防控制局並指，從5月以來，EG.5變異株在全球流行毒株中的占比迅速增長。截至8月17日，EG.5變異株已在全球至少52個國家或地區被監測發現。

從各大洲流行情況來看，除了非洲上傳序列數較少以外，EG.5變異株在亞洲、歐洲、大洋洲、北美洲和南美洲的占比均呈明顯上升趨勢。

（編輯：呂佳蓉/曹宇帆）1120819

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