陸經濟不再起飛？知名投資家：恐影響全球

中國近期經濟數據不佳,加上碧桂園、中融信託陸續爆出債務危機,加深海外投資界對大陸經濟前景的悲觀看法。知名投資家、美國獨立策略公司(Independent Strategy)主席及全球策略師羅奇(David Roche)認為,中國經濟模式已「擱淺」,不會再起飛,這將對全球市場帶來巨大的影響。

曾正確預測1997年亞洲金融危機和2008年全球金融海嘯發生的羅奇,17日接受CNBC節目專訪時表示,對於提供新興經濟體成長動力的製造業,正處於長期下降的趨勢,而全球股市對此情況的定價已然失敗。

羅奇表示,從歷史看,這些以出口貨物為導向的經濟體,將難以在出口領域產生任何有意義的成長,這將導致當地居民非常失望,同時產生更多的地緣政治問題和街頭的騷動。

羅奇特別提到中國的困境,他說:「在許多歷史遺留的問題累積下,中國的(經濟)模式顯然已經被『沖上沙灘』(washed up on the beach),而且它將不會再次起飛。」

羅奇表示,中國確實沒有方法去消除壞帳和不良資產,同時,他們也無法再依賴他們傳統的成長方式,這將是個大問題。

人口老化也被羅奇認為是中國當前的一大風險。他指出,中國人口結構的變化意味著,中國不再有足夠的年輕人來支撐其房地產發展,而房地產的相關產業占中國GDP比重達20%至30%。

羅奇最新預測,隨著拉丁美洲、俄羅斯等地的各種危機席捲發展中市場,市場下一個巨大風險是,已開發市場的利潤將受到擠壓,西方市場的通膨將持續降低。一旦再考慮到許多其他可能併發的風險,市場將出現非常大的向下調整。

羅奇因此建議,投資者應該慢慢累積美國國債和目前收益率處於相對低水平的避險資產。

延伸閱讀

碧桂園停牌風險 升溫

大陸救股市 大降交易費30~50%

港股墜熊市 大陸經濟陷困境又一跡象