Swift 將公布人民幣全球支付占比 料續攀升

環球銀行金融電信協會（Swift）將在24日公布最新7月份的人民幣支付情況追蹤報告。市場認為，在俄烏戰爭背景下，人民幣在全球支付中的占比有望延續先前攀升的趨勢，占比再度擴大。

Swift日前報告顯示，6月份，人民幣在交易使用比重由前月的2.54％，向上增至2.77％。去年同期為2.17％。同時，全球交易使用量排名為第五位。Swift的追蹤指標還顯示，美元交易使用量由5月的42.6％，6月份降至42.02％的水準，但仍位居第一。

排名第二的歐元，6月使用量由前月的31.7％，向下降至31.25％；第三名的英鎊使用比重由前月的6.47％，向上升至6.88％的水準；第四名為日圓，6月份占比為3.36％，前月為3.11％；第六名為瑞士法郎，6月份為0.97％，前月同為0.97％；加幣6月為2.24％，前月為2.12％；澳幣6月為1.47％，前月為1.43％。

數據顯示，人民幣在全球支付占比在2022年1月來到3.2％高點後，開始逐月下滑。2023年1月更跌破2％、降至1.91％的低點。不過2月起人民幣支付額再度強勢回歸，再重回2％以上，6月更來到2.77％。從2月到6月，都延續一路快速增長趨勢。

對於人民幣全球支付占比的快速攀升，英國金融時報日前分析，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，人民幣在貿易融資中的占比增加一倍以上，這反映了中俄貿易以人民幣結算的金額增加，以及美元的融資成本上升。

報導引述新加坡銀行首席經濟學家Mansoor Mohi-uddin表示，人民幣的貿易融資占比增逾一倍，除了烏克蘭戰爭之外，很難想出有其他原因。

由於歐美對俄國實施金融制裁，被禁止使用Swift跨境交易系統的俄國金融機構，只好轉向使用大陸的人民幣跨境支付系統（Cips）。不僅如此，中俄間貿易也啟動雙邊本幣結算，而不再透過美元。去年中俄兩國的雙邊貿易額上升到創紀錄的1,850億美元，正是因為俄羅斯企業用人民幣支付購買中國商品的多數費用。