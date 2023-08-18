想要進軍歐洲 陸EV廠得先搞定這些事

中國大陸的電動車（EV）製造商看似已超車一大票外國同行，在大陸國內銷售排名中名列前茅。目前，這些大陸新能源車廠正想進軍歐洲大陸，路透社認為，一系列新的挑戰正迎面而來，例如對中國大陸車商的刻板印象、進口成本較高，以及歐洲EV整體配套沒那麼周全等。

法國汽車調研單位Inovev統計，今年迄今在歐洲賣出的新電動車當中，有8%是中國大陸的品牌，超越去年6%以及前年4%。德國大型金融業者安聯也預估，最慢到了2025年，還有11款中國大陸製造，適合大眾市場的新電動車要問世。

上個月，銷售量居全球第四的大車廠Stellantis曾憂心指出，便宜不貴的中國大陸電動車，將全面打入歐洲市場。這些歐洲車商並沒有束手無策，相反地推出大量電動車，不僅大減生產成本，同時也大砍車價，就是要讓中國大陸同業感到如果想要在歐洲贏，就要使出渾身解數。

上周，中國汽車工業協會（CAAM）示警，成員車商的擴充計畫太分散不集中，力道也過於薄弱。也就是說，中國大陸汽車製造業者走出國外，並不是那麼順遂，須注意風險，在進入每個銷售地區時，都應該有清楚的目標。

為了展現進軍歐洲大陸的企圖心，中國大陸電動車製造商的世界新能源車大會，今年九月首次移師至德國慕尼黑舉行。同時，這也是該會議第一次在外國進行。

位於英國倫敦的全球汽車市場研究業者Jato Dynamics直言，中國大陸的優勢就是價格。以2022上半年來說，中國大陸電動車平均售價不到3.2萬歐元，約3.5萬美元，但歐洲同業的平均價格則是5.6萬歐元。

不過，中國大陸新能源車廠在歐洲的EV售價，應該無法像在自己國家內一樣賣這麼低。吉利旗下中國大陸品牌Zeekr（極氪）歐洲分公司表示，從物流、販售稅、進口稅以及拿到歐洲認證等，都需要錢故成本會增加。

歐洲最熱賣的中國大陸製造品牌上汽名爵（MG）指出，最大的挑戰是通過雍塞的港口，將汽車從中國大陸運往歐洲各個經銷據點，且交貨時間應該會比較長一些。

中國大陸電動車新創公司愛馳汽車（Aiways）認為，歐洲車主會有自己想要的車體配置，以符合歐洲各地的特殊要求，像是為長途旅行提供足夠動力的大電池等，這些配備也可能會增加成本。

另外，要建立歐洲客戶對中國大陸品牌的信任度。根據調查，歐洲大多數潛在電動車買家都不太認可中國大陸的品牌。歐洲人一想到要買中國大陸的EV就會猶豫不決。當初，日韓兩國的車商也是花了數十年，才擄獲歐洲車主的心。

英國倫敦數據分析業者YouGov，在2022年所調查的1,629名德國消費者中，只有14%知道比亞迪，但這家中國大陸電動車大廠，是僅次於特斯拉，全球第二大EV製造商。另外，17%聽說過高檔車品牌蔚來，10%知道吉利的領克（Lynk），僅8%什麼叫小鵬汽車。

因此，這些大陸新能源車商決定，不以中國傳統來宣傳，取而代之的是，多拿幾張歐洲安全認證，譬如說有五星級安全評等，遠遠比法律要求的規定更加嚴謹，希望能消弭歐洲車主的刻板印象。

（時報資訊 柳繼剛）

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