打針躺著瘦？大陸藥商爭相推「減肥針」

受到特斯拉CEO馬斯克等名人追捧有減肥療效，因而在大陸甚至全球熱銷的可注射的二型糖尿病藥物Ozempic（台灣稱胰妥讚，司美格魯肽Semaglutide），近期大陸各大本土藥商包括華東醫藥、仁會生物爭相推出類似產品，「中國版諾和泰」正式問世。

司美格魯肽是一種被稱為胰高血糖素樣肽-1（GLP-1）受體激動劑的藥物，它模仿進食時釋放的天然激素GLP-1，能夠延緩胃排空、增進飽腹感、降低食慾，並通過調節胰島素分泌來控制血糖水平。不過，這種藥物也有副作用，如頭痛、頭暈、疲勞和胃腸道問題等。

二型糖尿病藥物Ozempic。圖／美聯社

明星加持＋社群渲染 人人都想輕鬆瘦

Ozempic是由丹麥製藥公司諾和諾德推出，在明星光環加持下，該藥品在全球大賣，大陸市場也不例外。目前大陸當地社交媒體，如豆瓣網和小紅書上就有成千上萬則相關貼文，這些使用者宣稱只注射了幾針Ozempic，就在一個月內輕鬆減掉10磅或更多。

一則小紅書上的熱門文章說：「這是一種神奇的藥物」、「不用節食，不用運動，躺著不動也能減肥。」

具體從數據來看大陸民眾對該藥物的追捧，根據諾和諾德財報指出，2023年上半年Ozempic在大陸市場收入3.3億美元（約合人民幣23.8億元），較上年同期大增154％。

然而，隨著Ozempic做為減肥藥的市場需求不斷飆升，不只造成價格飆漲，還導致醫院缺貨。據大陸官方的報銷藥品清單顯示，在公立醫院，1.5毫克Ozempic劑量的官方售價是人民幣478元（約合67美元），但在淘寶，同樣的藥物價格高出36％至151％不等。

「減肥針」狂賣 藥商紛紛搶進市場

另據陸媒報導，廣州中山大學附屬第一醫院的一名醫生表示，由於尋求減肥的需求激增，該醫院的Ozempic一度告罄。此後，該醫院停止向非糖尿病患者開具該藥。

種種現象，讓大陸民眾越來越期待本土的類似產品，而藥商嗅到商機，也快速推進研發及相關工作。

7月初，華東醫藥發公告指出，全資子公司杭州中美華東製藥收到大陸藥品監督管理局（NMPA）核准簽發的「藥品註冊證書」，由中美華東申報的利拉魯肽（GLP-1類似物）注射液（商品名：利魯平）肥胖或超重適應症的上市許可申請獲得批准。

在此之前，大陸尚無針對利拉魯肽注射液肥胖或超重適應症上市。此次利魯平拔得頭籌率先獲批上市，意味著華東醫藥成為大陸首家提交利拉魯肽生物類似藥兩個適應症（糖尿病適應症、肥胖或超重適應症）註冊申請並成功獲批的企業。

到了7月底，大陸藥監局官（NMPA）官網顯示，仁會生物的貝那魯肽獲批新適應證。本次獲批的適應證為肥胖。也就是說，這是繼華東醫藥的利魯平後，又出現一款獲批的「減肥針」產品。

不過，上述三項產品在技術、使用方式、效果、副作用等不盡相同，大陸市場是否對本土產品買單，還需要觀察。但無可質疑的是，「減肥」在大陸確實是一門好生意。