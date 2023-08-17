外媒：中國恒大集團 在紐約聲請破產保護

中國房市接二連三暴雷，外媒17日報導指出，中國恒大集團周四在紐約聲請破產保護，避免債權人向美國發起訴訟、扣押其在美國的資產，俾以進行重組交易。

恒大集團曾是中國銷售額第2大的房地產開發商，但於2021年爆發債務危機，引發了中國房市後續一連串暴雷，集團旗下三支最重要的股票中國恒大 、恒大汽車與恒大物業於去年3月同步宣告暫停交易，其中，恒大汽車於今年7月復牌，而恒大物業則於本月初復牌。

據外媒17日報導，恒大依據美國《破產法》第15章向曼哈頓破產法院聲請破產保護，並提出該公司目前正在香港及開曼群島進行重組程序。

恒大於2022年初啟動債務重組程序，香港高等法院上月批准恒大分別召開涉及A類及C類債務的債權人會議，對離岸債務重組計劃表決，債權人預計會於本月就重組一事進行投票，有機會在9月的第一周獲得香港和英屬維爾京群島法院的批准。按照美國《破產法》第15章的破產程序，在進行重組期間，債務人的美國資產將獲到保護。

此外，恒大旗下子公司天基控股（Tianji Holding Ltd.）以及景程（Scenery Journey Limited）亦同時申請破產保護。

恒大集團自2021年爆發債務危機後，將近兩年時間並未公布財報，直至今年7月，一口氣公布2021年及2022年財報，2021年大虧人民幣6,862.2億元，2022年則虧損1,258.1億元，合計兩年虧損高達人民幣8,120億元，寫下港股上市公司最高虧損紀錄。

延伸閱讀

恒大獲批 8月舉行境外債務重組協議

救命稻草！恒大汽車獲5億美元戰略投資

碧桂園、中植系連環爆 台金融業曝險1次看

中植系解財困 傳出售資產還債