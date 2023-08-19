避免經濟衰退的挑戰才開始？這點是關鍵

世界變得好快，才剛走出COVID-19疫情，以為回到2019年的舊日子，怎知ChatGPT不讓人停歇，當眾人還在疑惑黃仁勳的「奔跑吧！獵物或食物！」的背後含意時，輝達GPU已經缺貨到明年了，正當各路人馬爭辯「AI泡沫」論，中國雲企業大手筆出手下40-50億美元訂單搶輝達GPU，到底輝達的一兆美元市值是不是泡沫，等待8月24日揭曉，但是相信股民一定有注意到大摩對AI的觀點變得更快，筆者擔心讀者跟不上大摩的節奏，幫大家整理回顧一下過去一個月大摩對AI的觀點。

大摩看AI 忽多忽空 多空雙包

7月9日對緯創、緯穎都給予中立評等，但緯創目標價僅給47元，以7月7日收盤價106元計算，降幅達-55%，7月12日跌-2.83%，正當市場驚魂未定之際，7月12日大摩認錯翻多!?把緯創的評等拉升到「超越大盤」，目標價從原先的47元翻三倍到135元，以7月12日的收盤價124元計算，潛在漲幅僅8.8%!?大摩竟然僅為了8.8%改口翻多，真是有點看不懂。

本以為大摩看多AI的立場可以維持到輝達的財報公布，怎知，不到一個月又翻空了，這次換打擊輝達，8月8日大摩的策略師Edward Stanley發布最新報告指出，輝達今年以來股價已飆升超過二倍，若以此作為AI股票泡沫的指標，那麼AI股已逐漸逼近牛市高點。

Stanley針對過去一百年間的七十次股市泡沫進行了分析，包括網路泡沫以及前段時間的加密貨幣熱潮，Stanley指出，這些股市泡沫在三年內的中位回報率為154%，而輝達被視為是AI總指標股，今年已上漲了200%，根據歷史背景來看，此次的股市飆升已進入「尾段」。

8月8日輝達收盤價446.64美元，後來連跌三天到406.39美元，-9%跌幅，輝達市值失守一兆美元關卡，要說大摩喊空神準嗎？還沒來得及由多轉空之際，8月14日大摩分析師Joseph Moore發表研究報告重申輝達仍是該機構「首選個股」(Top Pick)，整體大環境的資本支出開始大量轉向AI，預測嚴重供需失衡的現象，可能會在未來幾季持續延燒，最近輝達股價因供應鏈限制拉回，是很好的進場點，目標價500美元，給予「加碼」的評等，8月14日輝達股價漲+7.09%，收437.53美元。先空，再髮夾彎翻多，換人喊空，再換人喊多，哈！原來家大業大有這個好處，多空雙包。

「中國全自製」真實現 藍海變紅海

變得快的不只是人心，2018年開始的美中「競賽」，白宮對華為祭出限制禁令代表美國主導供應鏈脫鉤，貌似中國一路挨打，日前華為Mate 60宣告重返5G手機市場，代表華為已經解決了七奈米製程的問題，外媒近兩週來，緊密追蹤華為攜手中芯國際擬在2023年底前量產5G晶片，支援華為旗艦型手機，預計2024年重回5G市場的傳聞。

筆者的重點不在中芯是否具備七奈米商業化的能力，比較關注的是，華為日前發布了鴻蒙4.0作業系統，宣稱完全排除掉Android的核心編碼，是首個中國完全自製手機作業系統，一旦明年華為Mate 60真的重返5G市場的話，那麼Mate 60的熱賣是可以預見的。

但關鍵是在愛國粉絲的操弄下，Android與蘋果手機還能在中國佔到多少的市佔率，就很難說了，畢竟華為離開手機市場已經四年了，這股報復性的消費是全球手機商都盼著的，但結果可能是「看得到，卻吃不到」。這是大事，因為一旦華為真的實現了「中國全自製」，那麼其他產業也必然會群起仿效，首當其衝的就是電動車產業。

8月15日，蔚來汽車表示，在智慧硬體領域，從NT1開始，網域控制站電路和結構就是自己設計，委託代工廠生產。即使代工生產，產線的測試夾具，測試軟體發展也都是自研後轉給代工廠使用。未來一、二年內，AD晶片為首的一些關鍵晶片也會自研量產。

看完這兩則訊息，不知道感到一絲寒意了沒，相信大家都明白，只要中國在某個產業佔據主導地位時，藍海變紅海，所以當中國實現「手機全自製」的背後意義，不僅是手機產業進入新紅海，更要思考少了中國消費者的世界是什麼模樣。

避免經濟衰退的挑戰才要開始

今年走出COVID-19疫情時，市場的預期是高通膨的苦日子總算可以過去了，期待一切早日回歸到2019年。哪知，戰勝了新冠病毒，避免經濟衰退的挑戰才要開始，中國三年的動態清零政策虛耗了家底，只肥了醫藥行業，所以現在反腐的大刀砍向醫藥界，估計也填不了地方政府的財政黑洞。

更別說地產業的恒大、碧桂園有倒債的危機，中國消費者開始精打細算過日子，造成對全球輸出通縮，以至於半導體去庫存的速度緩慢，觸底的時間一拖再拖，雖然庫存總有去化結束的一天，但如果今年底庫存去化結束，單靠明年的農曆春節需求是撐不起一片天的，也就是說從現在第三季的旺季不旺，直接把期待寄託在明年的第三季。

特斯拉、李嘉誠低價促銷 中國景氣不確定性再升高

想懂了這點，就不難理解為什麼年初率先打響「價格戰」的特斯拉，在四月連五降價後，8月15日又降價了，降價促銷是最常見的銷售方式，特斯拉第二季營收年增約50%到249億美元，超出分析師預期的247億美元，可見得只要價格合適，需求自然會來。

當然廠商要願意割肉讓利，如果像房地產行業堅持不降價，自然需求清淡，不過，李嘉誠開了第一槍，市價七折，600萬港元即可買入兩房，追平香港七年前的價格，吸引了3.8萬人搶購油塘市區的親海駅二期推出626套房，六十倍超額認購，打破香港樓盤的新紀錄。

在親海駅這個項目之前，上班族要600多萬港元買市區的兩房，只能選屯門或者元朗等遠郊地區，李嘉誠打折賣房引發市場猜測，是否預測到非樂觀的前景而選擇拋售？

長江實業負責親海駅樓盤的郭子威表示，公司需要快速回收資金，希望之後有更多的現金參與買地。郭子威並表示，香港開發商高利潤的時代已經過去了，未來開發商都要逐漸調低對利潤的追求─這是當前去庫存最好的辦法。

中國通縮 全球恐進入Ｌ型經濟

從特斯拉、李嘉誠採取低價促銷的策略，暗示著中國的景氣仍有高度不確定性，美國經濟雖然有韌性，但高通膨逼得高利率不得不持續更久的時間，考驗高槓桿企業的現金流不斷鏈。

COVID-19疫後的經濟局勢空前複雜，過去日本陷入三十年的通縮，並未同時遇到歐美的高通膨，如今陷入消費降級的中國經濟體量比日本更大，一旦陷入通縮或是實現習近平倡導的內循環，對於全球經濟的衝擊之大，可能是Ｌ型經濟的開端。

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1199期 洪寶山）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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