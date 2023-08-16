寬鬆政策力度可期 陸股期待金九銀十行情

近期大陸經濟仍有紛擾，上周傳出大陸房企可能有債務違約的風險，使得陸股未能延續多頭氣勢，呈現漲後拉回。近期數據顯示房地產需求端仍持續放緩，惟隨著房地產業不確定性升溫，預期官方未來推出的房地產支持政策力度或大於市場預期。

預期下半年大陸政府仍將陸續推出寬鬆政策，研判在中共「三中全會」宣布穩增長政策可能性較高。當隨著刺激政策的落實，企業基本面數據轉好，陸股相對有利的評價面，有望迎來金九銀十行情。

在7月底中共中央政治局會議前，大陸投資者多認為政府推行大規模或非常規刺激的機率較低，惟從會議結束後，官方釋放出超乎預期的政策，主要涵蓋財政政策、貨幣政策、產業政策及資本市場四個方向。

在財政方面，市場憧憬政府可能推出化解地方債方案、加速地方政府專項債券發行和使用，更多基建措施及擴大政策性融資。

貨幣政策方面，中國人民銀行15日超乎市場預期，將1年期中期借貸便利（MLF）利率下調15個基本點，將7天期逆回購（OMO）利率下調10個基本點，市場預期20日8月1年期、5年期貸款市場報價利率（LPR）也將下調，未來還可能下調存款準備金率，比市場原本想的寬鬆力度有更大的可能。

產業政策方面，可能對科技創新提供更多的支持政策，對房地產業推出認房不認貸，降首付比例及貸款利率，並對汽車、電子和家電進行補貼。最後是資本市場方面，過去政府少有提及到支持資本市場的議題，本次政治局會議特別提及，市場憧憬可能推行降低印花稅或是其他利多資本市場改革的政策。

隨著時序進入到第三季，大陸企業開始陸續公布半年報業績預告，市場對於企業未來業績進行預估調整，以全年營收及獲利成長幅度來看，新經濟板塊表現優於舊經濟板塊。以深中小企業100指數來看，營收及獲利在今年有望皆成長20％以上，成長幅度高於傳統舊經濟代表的上證50及上證180指數，顯示新經濟代表的公司在下半年成長動能仍是可期的。

在未來投資策略上，今年大陸股市報酬相較於成熟及其他新興市場表現較為落後，從全球資產配置角度來看已具吸引力，且過去經驗顯示大陸推出寬鬆政策後，陸股多有較佳的報酬表現，預期後續將會有一波資金回流行情。在類股投資方面，預期官方可能在第四季推出利多關鍵產業創新及內需消費的政策，研判這兩類族群表現上有優於大盤和其他類股的可能。

若針對各別公司目前主要題材來看，高端科技（AI、半導體、智駕及高端製造）及新能源概念（新能源車、碳中和轉型）的題材占指數權重超過五成，內需概念亦有雙位數的占比，投資人可關注內需及關鍵產業未來多頭趨勢。

（文／群益深中小ETF經理人張菁惠）