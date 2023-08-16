近3兆理財產品將到期 陸銀行面臨贖回潮

截至今年6月末，大陸的銀行理財存續規模為25.34兆元（人民幣，下同），較去年底縮水超過2兆元，顯示投資者情緒偏謹慎。同時，8月近3兆元理財產品將到期，大陸銀行面臨著投資者集中贖回的壓力增加。

《經濟參考報》報導，大陸銀行業理財登記託管中心近日發布的《中國銀行業理財市場半年報告（2023年上）》顯示，截至今年6月底，大陸共有265家銀行機構和30家理財公司有存續的理財產品，合計規模為25.34兆元，年減13.07％，較去年底的27.65兆元減少2.31兆元。

財信研究院金融團隊報告分析稱，近五年來，銀行理財經歷了2019年至2021年連續三年規模穩步提升後，2022年6月末達到階段性高點29.15兆元，此後受股債市場波動、淨值大幅回撤影響，理財客戶出現資金搬家，理財規模開始持續下滑。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，目前大陸的投資情緒處於恢復階段，受宏觀經濟波動，投資者情緒偏謹慎，市場利率中樞下移，理財產品收益率較前幾年明顯回落且淨值波動有所增大；另外，也與居民多元化資產配置有關，比如居民增加基金、儲蓄類產品等方面的配置以及增加消費支出等行為，勢必影響銀行理財規模。

值得注意的是，廣發證券固收團隊測算指出，8月銀行理財存量產品到期規模為2.8兆元，達2023年以來單月最高點。大量產品集中到期，有可能引發投資者集中贖回，進而產生「贖回潮」，而「贖回潮」對銀行理財公司、債市、投資者都有負面影響。

對此，中金公司研報認為，8月銀行理財規模有望延續增長，但增幅或有所放緩。信用債整體需求仍在，中短久期信用債收益率和利差或維持低位甚至會有所壓縮，銀行二級資本債和永續債需求可能會有所減弱，其收益率波動性可能會加大。

（旺報 陳冠宇）

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