提振股市信心！傳大陸擬調低A股印花稅

知情人士透露，大陸當局正在考慮下調A股股票交易印花稅稅率，期望提振股市信心。若A股下調印花稅，將是2008年以來的首次下調，也將拉開港股和A股之間股票印花稅距離。

香港經濟日報15日報導，消息人士指出，根據大陸國務院的指示，包括財政部在內的監管機構正在討論起草方案，而有關下調時機和幅度的細節尚未確定，也不能保證高層領導人會批准該方案。

目前，中國A股股票交易印花稅稅率為0.1％，並只在賣出成交時收取。相反，港股印花稅稅率為0.13％，而且買賣雙方均須分別繳納。

股票印花稅是目前A股交易費用佔比最高部分，進一步調降稅率，有望利好中資券商以及採取快速交易策略的量化對沖基金。

（工商時報 賴瑩綺）

引爆股市資金狂潮 傳中國擬使出「這絕招」

中國為了重振其全球第二大股票市場的信心已經決定豁出去了？彭博援引消息人士報導，北京當局正在考慮調降股票交易印花稅，如果這個消息屬實，這將是中國自2008年以來首次調降此稅。

知情人士透露，在中國國務院指示下，包括財政部等主管機關正在研擬調降股票交易印花稅的相關草案，但減稅的時間與力度等細節仍未敲定，也不能保證這項提案最終能獲得北京高層批准。

中國財政部與中國證監會未回應媒體置評請求。

報導指出，中國的股票交易印花稅只要調降0.1%，就可能觸發該國高達9.9兆美元的股票市場上演「膝反射」行情。調降股票交易印花稅對中國證券業和量化對沖基金而言將是一大福音。

此外，股市上漲將有助於習近平政府重振消費者和企業信心，這被視為是該全球第二大經濟體可持續復甦的關鍵。

稍早前，中國央行宣布調降中期借貸便利（MLF）利率15個基點，為3個月內第二次調降政策利率，並創下該央行自2020年4月以來最大的降息幅度。惟中國股市與人民幣仍然雙雙重挫，分析師認為這是市場期盼北京採取更多激勵措施的跡象。

過去中國曾數次調整股票交易印花稅。為了提振崩跌的市場，北京當局在2008年4月大幅調降股票交易印花稅，隔年陸股便迎來了久違的牛市。

（時報資訊 柯婉琇）

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