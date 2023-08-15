陸3年半來最猛降息 外銀點評「3個字」

中國央行意外大幅降息非但沒有挽回因經濟持續疲軟而受創的信心，反而促使資金湧向避風港。彭博報導，這是北京需要採取更多行動的最新跡象。

中國央行稍早前宣布調降中期借貸便利（MLF）利率15個基點，為3個月內第二次調降政策利率，並創下該央行自2020年4月以來最大的降息幅度。其逆回購操作利率亦同步調降10個基點。

在人行意外降息後，緊接著中國發布意外疲弱的零售額、固定資產投資等重要經濟數據，中國10年期指標公債殖利率應聲跌至3年低點，離岸人民幣貶破7.31大關，為去年11月來首見，中國股市亦同步下挫。彭博報導，這意味著投資人對中國資產的信心持續惡化，也是市場期盼有更多激勵措施以重振經濟增長的跡象。

中國央行正試圖保持微妙的平衡，即貨幣政策需要放寬到足以提振經濟增長，但又不會寬鬆到導致人民幣因美中之間的巨大利差而暴跌。

惟多位分析師認為這些舉措「還不夠」，中國需要更多財政激勵措施以及進一步放寬貨幣政策，如調降銀行存準率。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）貨幣策略師Rodrigo Catril表示，這對中國央行和人民幣都是一項重大的舉措，問題是降息帶來的增長與激勵作用是否大於美中利差擴大帶來的阻力。北京仍需要提出一些支出方面的承諾，好讓市場相信命運即將反轉。

渣打銀行中國宏觀策略部門主管Becky Liu表示，在未來幾個交易日，美元兌人民幣現價可能測試7.3以上的價位，中國10年期債息可能會在幾周內測試2.5%～2.55%。這次降息相當激進，凸顯出當局採取更多措施以提振信貸增長的急迫性。

匯豐銀行亞洲外匯策略師Jingyang Chen表示，中國持續疲軟的經濟數據和美中債息利差進一步擴大，可能使人民幣面臨更多阻力。人行可能繼續平抑市場波動，但是當潮水不斷湧入時，我們不認為該央行能「在沙中劃下界線」。

（時報編譯柯婉琇綜合外電報導）

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