陸版金融風暴將至？估官方最快本周出手

大陸房地產業接連傳出壞消息，即中植系、碧桂園及恒大等資不抵債，市場擔心出現陸版金融風暴，甚至瀰漫全球。國銀首席經濟學家認為，風險在大陸政府處置下應可控，為免後續演變為更大危機，預估大陸官方最快本周就會出手救市。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超解析，現出現的零星事件，對大陸官方來說，星星之火要趕緊撲滅，因為金融衝擊比實體經濟衰退更大，預期大陸的金融監管總局，最快本周會有措施出來，提前止損以避免出現蝴蝶效應，預期不至於變成全面性的金融風暴。

林啟超表示，大陸相關措施無法「治本」，只能做個緩衝，因為最根本的問題還是大陸官方對於房市的調控。由於全球外貿不好，大陸出口不好，內需也還未回復，大陸實體經濟相較第一季更弱，這時不適合出現金融衝擊，最後可能會影響到實體經濟，因此推測大陸很快會有措施，讓市場可以有緩衝。

台新金控首席經濟學家李鎮宇認為，「金融市場不怕已知的事情，而是怕還不知道的。」2008年美國雷曼兄弟引發金融風暴，市場已有經驗，金融市場反倒不太擔心，例如2011年首次調降美債信評，今年美債信評又被調降，市場反應即不太大。

大陸房地產出問題已很久，不是最近才爆出來。李鎮宇認為，但就怕大陸房市一路跌下去，市場須擔心的是預期外的事情出現，但目前市場應能猜到大陸政府如何處置，既然市場猜得到，那就不算是大問題，大陸應不會重演雷曼時刻。

李鎮宇強調，大陸施行管制經濟，相較下對於系統性風險抵抗性強，例如1997年亞洲金融風暴，大陸受影響就不大，管制經濟之下應不會變成野火漫燒，目前看來仍可控制住，但可預期香港市場將出現下跌，市場勢必會擔心外資一直撤出，以及港幣聯繫匯率是否出問題等狀況。

李鎮宇指出觀察大陸市場可以看先行指標，也就是租賃市場，大陸租賃市場主要以民間企業為主，若開始出現還不出錢的狀況，這部分代表可能風險正在快速上升中，也代表大陸經濟活力出現問題，這部分需要持續觀察。

延伸閱讀

陸港股挫 待長線資金救駕

公股銀嚴控 持續降低對陸曝險

碧桂園暴雷！法人：從二現象看 非陸版雷曼事件

碧桂園目標價 遭大摩砍近7成

外資對中直接投資 Q2萎縮87％