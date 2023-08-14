陸對台聚碳酸酯徵反傾銷稅 學者曝3原因

大陸商務部初步裁定台灣聚碳酸酯（PC）存在「傾銷」狀況，15日起對自台灣進口的PC徵收保證金。長期研究大陸經濟的學者張弘遠認為，此舉是在不更動ECFA之下，收回早收清單中的特定政策優惠。但他認為，大陸選擇於此時行事，更有保護大陸石化產業之意。

致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠向本報分析，大陸於此時機宣布對台灣PC徵收保證金，原因有三。第一，大陸在不更動現有ECFA框架之下，以各種方式取消ECFA裡頭特定產業的政策紅利，讓早收清單中的項目實際上享受不到太多關稅優惠。他提醒，這可能是未來大陸慣用的方式。

張弘遠解釋，於ECFA早收清單中，台灣石化產業與工具機產業受惠很多，自2008年迄今，預估累計約有近千億美元的對陸出口額。大陸商務部此次做法，等同變相增加台灣PC產品出口至大陸的報價。

但是張弘遠認為，陸方收回部分ECFA早收清單紅利，除了兩岸關係僵化、對抗性增加的政治因素，大陸當局也希望藉此強化自主供給、增加本地廠商的市場優勢。

第二，近年大陸石化產業供過於求，但台灣市場判斷下半年大陸內需將復甦，從商業角度來看，如果阻止或減少台灣PC產業原料進口，就可提供大陸本地廠商產能擴增的機會，因此可以合理判定，陸方此舉是為保護大陸石化產業、創造大陸石化企業的競爭優勢與機會。

與此同時，石化企業一向都是大陸的國家重點項目，對台徵保證金的背後有強大的利益動機，可確保中下游廠商轉而採購某些上游的大型企業或國營企業，以集中市場資源或營收，確保其經濟運行的基本活力。

第三，全球PC產品最主要供應商來自中國大陸、美國、台灣、韓國和日本等，由於全球市場需求減少，各國廠商都想盡辦法把貨「倒進」大陸，例如日韓廠商的石化產品近期報價也相對偏低。

張弘遠認為，由於台灣廠商在PC生產上最具品質與價格優勢，陸方這次具有「針對性」的作法，是希望達到殺雞儆猴效果，對日韓相關廠商發出清楚的警示訊號。

至於台廠將如何因應，張弘遠評估，相關石化業者可能從其他國的工廠調貨，或是擴大本身在大陸的生產產能。其次，對於關鍵廠商，台廠可能會自行吸收價格，以維持市佔率。

（ 旺報 陳冠宇）

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