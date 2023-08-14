陸認定台1材料傾銷 明起課反傾銷保證金

大陸對台灣進口聚碳酸酯徵收保證金 台化奇美被點名

大陸商務部14日公布，將自8月15日起對原產於台灣的進口聚碳酸酯，採用保證金形式實施臨時反傾銷措施。聚碳酸酯是常見塑膠原料，可用於電子電器、板材／薄膜、汽車、光學、包裝、醫療器械、安全防護等諸多領域。

香港信報14日報導，2022年11月30日，大陸商務部決定對原產於台灣的進口聚碳酸酯進行反傾銷立案調查。調查機關初步認定，被調查產品存在傾銷，大陸聚碳酸酯產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係。

大陸商務部本次公告稱，進口經營者在進口各公司生產的被調查產品時，應依據初裁決定所確定的各公司的保證金比率，向中國海關提供相應的保證金。

其中，將對台灣化學纖維股份有限公司、台灣出光石油化學股份有限公司徵收16.9％的保證金比率；對奇美實業股份有限公司和奇菱科技股份有限公司徵收17％，其他台灣公司為22.4％。

（工商時報 李書良）

紅色警報！ 陸商務部：明起對台熱塑材料開徵「反傾銷保證金」

大陸商務部公告，自本月15日起，對原產於台灣地區的聚碳酸酯開徵16.9％至22.4％的反傾銷保證金。該產品存在傾銷，對大陸相關產業造成實質損害。大陸專家認為，如果台灣出產的聚碳酸酯被徵收反傾銷稅，相關產品價格就會大大失去競爭力，相關產品大陸早有多家企業具備生產能力。

聚碳酸酯是一種無色透明的無定性熱塑性材料，常用於桶裝水瓶、嬰兒奶瓶、樹脂鏡片、防彈玻璃、車頭燈罩、行李箱、智慧型手機機身外殼等的生產上。

據香港《經濟日報》引述大陸專家指出，如果台灣出產的聚碳酸酯被徵收反傾銷稅，相關產品價格就會大大失去競爭力，而一旦台灣失去大陸市場，轉向世界其他地方也很難有競爭力，整個產業勢必面臨生存危機。這個產品大陸早有多家企業具備生產能力，將很快吃掉台企的份額。

（中時 藍孝威）

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