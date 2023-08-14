Q2外資對中直接投資銳減87％ 恐影響全球

多重因素影響下，當前外資對中國的投資在減少。2023年4～6月外資對中國直接投資創下有可比數據的1998年以來的最低值。市場人士認為，如果外資流失導致的經濟脫鉤加劇，不僅對中國，對全球經濟也可能投下陰影。

日本經濟新聞14日報導，中國國家外匯管理局統計顯示，外國企業今年4～6月在中國投向建設工廠等方面的對內直接投資為49億美元，這與去年同期相比的降幅達到87％，創下新高。

報導稱，外資對中國的直接投資在2022年4～6月以後維持超過5成的大幅下降。2022年初，當時因上海實施封城等嚴格的防疫措施，外資因此對中國經濟前景感到擔憂。

儘管中國在2023年1月轉換防疫措施，讓經濟活動恢復正常，但海外直接投資仍持續減少。中國商務部的數據顯示，外國企業在2023年1～6月包括再投資的實際投入的資金（人民幣計算）比去年同期少2.7％。

報導指出，中美對立的加劇正在對企業的投資計劃造成影響。2022年秋季，中國美國商會向約320家會員企業詢問了在中國市場的業務風險，回答最多的是「美中關係緊張」，共有66％的企業提及。

當前美國政府正在推進與友好國家構建供應鏈的「友岸外包（friend-shoring）」，美方並在8月9日表示，將在半導體和人工智慧（AI）領域加強對中國的投資限制，合資企業的新投資也屬於限制對象，這將讓外商投資可能進一步減少。

與此同時，對中國政策的懷疑也影響了外資投資。對於中國美國商會詢問「是否確信中國未來3年內進一步對外開放」，僅有34％的受訪者回答「確信」，相比兩年前的61％明顯下降。

為挽回外商外資信心，中國國務院13日發布「優化外商投資環境，加大吸引外資力度」的24條意見，宣示推動外資項目「早簽約、早落地、早開工、早投產」，並為外資企業外籍高管、技術人員及家屬提供入出境及停居留便利，對信用風險低的外企降低抽查比例和次數。