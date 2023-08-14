特斯拉車款在中國降價 陸港汽車股腿軟

美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）近日在官方微博公布，8月14日起，中國境內的Model Y長續航版起售價從人民幣（下同）31.39萬元調降為29.99萬元，車價正式跌破30萬元大關，降幅為4.5％。而Model Y高性能版從36.39萬元調降為34.99萬元，降幅為3.8％。

由於特斯拉去年底與今年初均曾發動價格戰，迫使中國競爭對手跟進降價，加上中國政府為了振興經濟不斷以消費券等措施促銷汽車，等同於變相降價，令市場對車企今年獲利表現打上問號。

香港經濟日報報導，特斯拉14日降價後，A股汽車整車股震盪走跌，長安汽車跌近7％，江淮汽車、長城汽車、比亞迪A股、眾泰汽車跌超5％、賽力斯、安凱客車、海馬汽車等跟跌。

港股汽車股急跌，比亞迪H股早盤大跌8％，報232.8港幣，吉利跌4％，長汽跌逾5％。至於造車新勢力蔚來、小鵬、理想均下跌4.8％至7.3％。

另外，中國Tesla官方微博消息稱，Tesla Model 3亦推出現車8千元限時保險補貼上線，由8月14日至9月30日，下訂Model 3後驅版現車並完成交付，且通過合作保險機構購買相應車險，可享8千元保險補貼。

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