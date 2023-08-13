吸引外資 陸國務院再推六面向24條措施

為擴大吸引外資，大陸國務院13日公布「進一步優化外商投資環境 加大吸引外商投資力度的意見」，除了提供包括住房補貼、子女教育費等津貼以外，還提出科技創新進口稅收政策和採購國產設備增值稅的優惠退稅政策等。

中國政府網公布的全文指出，「意見」提出六方面共24條政策措施。一是提高利用外資品質。加大重點領域引進外資力度，發揮服務業擴大開放綜合試點示範引領帶動作用，拓寬吸引外資管道，支援外商投資企業梯度轉移，完善外資項目建設推進機制。

二是保障外商投資企業國民待遇。保障依法參與政府採購活動，支持依法平等參與標準制定工作，確保平等享受支持政策。

三是持續加強外商投資保護。健全外商投資權益保護機制，強化智慧財產權行政保護，加大智慧財產權行政執法力度，規範涉外經貿政策法規制定。

四是提高投資運營便利化水準。優化外商投資企業外籍員工停居留政策，探索便利化的資料跨境流動安全管理機制，統籌優化涉外商投資企業執法檢查，完善外商投資企業服務保障。

五是加大財稅支持力度。強化外商投資促進資金保障，鼓勵外商投資企業境內再投資，落實外商投資企業相關稅收優惠政策，支援外商投資企業投資國家鼓勵發展領域。

六是完善外商投資促進方式。健全引資工作機制，便利境外投資促進工作，拓展外商投資促進管道，優化外商投資促進評價。

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