碧桂園財務危機 11檔公司債停止交易

碧桂園財務危機11檔境內債14日起停牌 擬就兌付安排召開債券持有人會議

港股上市、當前陷入財務危機的大陸民營房企巨頭碧桂園12日夜間公告，因近期擬就債券兌付安排事項召開債券持有人會議，依規定申請旗下11檔境內公司債券自14日開市起停止交易，恢復交易時間將另行確定。

綜合陸港媒體13日報導，碧桂園12日夜間發布通告稱，旗下11檔境內債券14日起停牌，包括深交所的6檔2021年及2022年發行的人民幣債券、3檔在上交所發行的人民幣債券、碧桂園旗下的廣東騰越建築工程發行的一檔債券，以及一隻未公開發行的私募債，總發行規模逾160億元人民幣。

部分大陸券商已向部份碧桂園債券持有人表示，其債券承銷團隊已參與研究應對碧桂園境內到期債券的選項，包括將部分快要到期的票據展期。

碧桂園表示，集團因近期擬就境內公司債券兌付安排事項召開債券持有人會議，為保證公平資訊披露，保護廣大投資者的利益，根據相關規定，集團將11檔境內公司債券自2023年8月14日開市起停牌，復牌時間另行確定。

報導稱，此次公告沒有包括境外債券。2023年和2024年碧桂園到期的境外債券共7筆。本月7日，碧桂園的兩筆美元債券票息到期無法兌付，兩筆債券的利息均有30天的支付寬限期。

碧桂園強調，集團將與各持份者溝通，並考慮採取各種債務管理措施，維護投資者的合法權益。後續集團亦將繼續穩妥推進各項風險化解措施和經營策略，以保障集團的未來長遠發展。控股股東成立了由董事會主席楊惠妍任組長的專項工作小組，建立工作機制以渡過難關。

碧桂園近日曾經預告2023年上半年虧損上看至人民幣550億元，市場人士分析，碧桂園作為上輪債務危機後仍能生存的民營房企，若無法撐過這輪挑戰，未來可能會有更多房企會捲入信心危機。

（工商時報 李書良）

碧桂園財務危機 公告11檔公司債停止交易

陷入財務危機的碧桂園12日晚間公告，因近期擬就債券兌付安排事項召開債券持有人會議，依規定申請旗下11檔境內公司債券自14日開市起停止交易，恢復交易時間另行確定。

本次宣布停止交易的發債主體為碧桂園地產集團有限公司和廣東騰越建築工程有限公司。澎湃新聞報導指出，11檔債券餘額約人民幣（下同）157.02億元（約新台幣675億元），其中到期日最早的是9月2日，部分到期日為2024年。

此次公告沒有包括境外債券。2023年和2024年碧桂園到期的境外債券共7筆。本月7日，碧桂園的兩筆美元債券票息到期無法兌付，兩筆債券的利息均有30天的支付寬限期。

碧桂園在公告中表示，面對行業困難局面，會全力以赴保交付、保運營。後續公司也將繼續穩妥推進各項經營策略和風險化解措施，保障公司可持續健康發展，維護投資者的合法權益。

公告中強調，目前碧桂園集團「淨資產充足」、土地儲備充裕，截至2022年年底，淨資產約3096億元，總權益可售資源約1兆2083億元（其中已獲取的權益可售資源約人民幣9555億元）。

碧桂園表示，將盡最大努力做好銷售，努力盤活酒店、辦公樓、商鋪等沉澱資產，同時加強內部管控。公司已成立由董事會主席任組長的專項工作小組，建立工作機制，統籌協調、高效決策、有力推進，努力度過難關。

碧桂園日前已預告上半年虧損450億至550億元。有市場人士分析，碧桂園作為上輪債務危機後仍能生存的民營房地產公司，若無法捱過新一輪挑戰，未來可能會有更多房企捲入信心危機。

（中央社）

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