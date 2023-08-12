中國市場多元配置 安渡不確定環境

今年上半年，「韌性」成為全球投資者最常提及的一個名詞。的確，多數主要市場的經濟增長都非常穩健，未受多國央行大舉升息，以及美國銀行業震盪和債務上限談判所影響。反觀中國大陸，目前市場面臨的關鍵挑戰是消費者信心，因為其左右投資者情緒，以至市場就業及對收入的期望，並影響民眾從新冠疫情期間累積的部分超額儲蓄中釋放的消費意願。

儘管大部分陸企的獲利仍低於市場預期，但長期而言，我們對投資於大陸市場仍感到樂觀。從政策來看，隨著大陸中央釋放一系列利多政策，包括房地產、網路、醫藥以及部分非必需消費行業均有望受益。同時政策支持也指向獲利增長速度的回升，市場對於上市公司的整體獲利預期有望較上半年顯著回暖。

7月24日，中共中央政治局召開會議分析研究當前經濟形式，部署下半年經濟工作，會議涉及財政、貨幣、房地產、產業等多個方面，傳遞出諸多積極信號。本次會議強調經濟運行面臨新挑戰，但長期正向的基本面沒有改變。預計下半年仍將有望維持穩健偏寬鬆的貨幣政策，同時下半年財政政策有望更加積極，降準降息和減稅降費值得期待。

另外，本次會議有利於修正市場對總體經濟的悲觀預期，提高市場風險偏好，有利於資本市場回穩。投資者一方面可以重點關注在本次會議中有積極表述的房地產、大消費、數位經濟等產業的後續政策及投資機會；另一方面隨著投資者信心的修復，今年以來一部分調整幅度超越基本面、當前風險溢價已經較高的產業和個股也有望迎來加速修復。

中共中央政治局會議提供更積極及針對性的政策支援，令市場提高其增長預期。我們繼續看好評價便宜的大陸股市，並認為非必需消費品及必需消費品、超賣的網路龍頭企業與優質國有企業能提供不錯的投資機會。另外不管是縱向看歷史水準、還是結合消費公司自身的確定性和成長性來看，不少公司也已經具備較明確的投資價值。在這樣的行業評價水準下，我們可以在理想的位置投資到具備長期成長空間和競爭壁壘的公司。

站在當前位置，我們持續看好大陸經濟的修復進程，尤其是股市風險釋放較為充分的背景下，預計市場上行風險大於下行風險，以風險收益比的角度來衡量，當前股市的配置價值也已較為突出。儘管A股市場仍處於風險偏好不高、評價較低的狀態，相對於退場、觀望，堅守與逢低佈局或是更加明智的選擇。

我們認為，在合理寬鬆的流動性環境和美國預託證券下市憂慮消除下，加上大陸已進行多項重大監管變更，近年大陸股票的可投資性得到了改善。因此，投資者目前可能對大陸經濟過於悲觀，並計入過多的風險或下行空間。總體而言，在流動性保持合理充裕、聯準會有望結束升息週期、政策面更加積極友好等利好因素推動下，A股仍具備估值擴張的基礎，仍是安渡不確定環境的良策。

（文／匯豐中國A股匯聚基金 蕭正義）