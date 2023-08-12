價格戰起 中古車市轉弱

中國汽車流通協會最新統計，今年上半年，大陸二手中古車累計交易量達876.9萬輛，與去年同期相比增漲15.6％。儘管交易有所回溫，但專家表示，隨著各車廠持續降價促銷，消費者多抱持觀望氣氛，下半年二手車市場恐將下挫，甚至加速行業整合。

中國經營報報導，調查顯示，7月起二手車市場總體需求開始減少，多達六成的受訪經銷商表示業績出現下降。尤其7月的二手車行經理人指數為42.5，相比6月下降1.1個百分點，仍處於榮枯線之下，顯示二手車市場表現不活躍，消費者對二手車的觀望情緒濃厚。

分析師指出，今年3月以來，新車市場的價格戰加劇，各家車企都在努力消化產能，預估下半年二手車市場仍會受到牽連，情況恐不樂觀。

報導指出，有二手車行表示，其庫存多是賓士、BMW、奧迪等德系豪華車品牌，而日系品牌車輛則寥寥無幾。對此汽車分析師鐘師認為，這可能是整體購買力略有下降，賓士、BMW等二手豪車因價格高銷售較慢，反觀日系車款更加經濟實惠，反而銷售佳、庫存少。

值得注意的是，儘管新能源車尚未成為二手車市場主流，但上半年成交量已有大幅增長。二手車交易平台「天天拍車」資料顯示，今年上半年新能源二手車的成交量已較2021年同期增長超過100％，達到120.3％，較去年同期增長79％，遠高於同期燃油二手車和整體二手車的增幅。

汽車流通協會認為，新能源二手車將成為行業內的新布局方向。目前新能源車整體市占率接近30％，保有量超過千萬輛，有很多融資租賃的新能源在經過兩到三年後將陸續進入二手車市場，不僅成為二手車行未來發展重點，也將加速二手車行的整合淘汰趨勢。