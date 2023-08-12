李嘉誠新建案7折開賣 逾3萬人瘋搶

香港首富李嘉誠創辦的長江實業旗下新建案親海驛II於12日開賣，以周邊中古屋相比7折價出售，震撼香港地產圈。市場消息顯示，認購登記以3.8萬創下香港新房之最，以首輪銷售626戶計算，超額認購約60倍。

香港星島網報導，親海驛II於10日晚間8時截止認購登記，最終收票（指買家遞交「購房意向書」表示有認購新房的意願，同時支付訂金）超過3.8萬票，打破2021年6月的沙田大圍站上蓋柏傲莊III，第三輪銷售創下的逾3萬票紀錄，成為香港史上入票最多的新房。

數據顯示，親海驛II於12日上午10時許開始現場抽籤，首輪銷售626戶，平均每平方呎（約0.0929平方公尺）售價18,200港幣，計算開發商提供的折扣後，總價為290萬～1,134.6萬港幣。

親海驛II日前公布首次銷售價格列表顯示，最便宜的開放式格局住宅扣除18％折扣後，每平方英尺價格僅13,810港幣，與周邊中古屋相比便宜3成，使房價回到七年前。

中原地產指出，親海驛II分4次公布售價，首次推出132戶即因「平爆價」大受市場歡迎，兩天吸引逾5,000組客戶認購登記，比總推售房源超額逾19倍。

長實主席李澤鉅表示，該建案訂價相當於香港7年前的房價，的確吸引人。此外，李澤鉅認為，即使在升息週期，目前香港民眾置業的風險也比3年前安全許多。

然而，市場分析，長實低價銷售親海驛II，形同預告香港房市將繼續在下行週期，更被形容為打破中古屋主的心理防線的「炸彈」，可能衝擊香港中古屋市場價格。