投資工具轉向 陸公募基金規模 首超銀行理財

在大陸居民理財長期占據主要地位的銀行理財規模，首度被公募基金（共同基金）超越。截至6月底，大陸公募基金總規模高達人民幣（下同）27.69兆元，超越銀行理財市場存續規模（25.34兆元），反映出透過資本市場達到財富保值、增值，已成為投資者選擇的重要方向。

中國證券報報導，大陸公募基金規模超越銀行理財規模，主因是公募基金規模持續增長。截至6月底，開放式基金資產淨值總規模為23.94兆元，與2022年底相比增長6.23％。封閉式基金資產淨值總規模為3.75兆元，與2022年底相比增長7.27％。

從類型來看，貨幣市場型基金、債券型基金、股票型基金、合格境內機構投資者，都為公募基金規模增長貢獻可觀增量。與2022年底相比，上述基金的增幅分別為9.82％、11.53％、8.86％、9.8％。

在大陸公募基金規模持續增長的同時，銀行理財規模卻在縮水。截至6月底，大陸共265家銀行機構、30家理財公司有存續的理財產品，銀行理財市場存續規模總計25.34兆元，年減13.07％。

針對大陸公募基金規模超越銀行理財規模一事，某公募基金高層指出，這反映出居民財富結構的根本性變遷，也是大陸基金業迎來黃金發展期的動力。過去20年，普通投資者的理財方式主要依靠投資房地產、定存、銀行理財產品等。在大陸宏觀經濟轉型的背景下，透過資本市場達到財富的保值、增值，已成為投資者選擇的重要方向，甚至可能會慢慢變成一個主要方向。但目前公募基金規模貢獻大多來自固定收益類資產，公募基金需要調整商業、產品等，以便因應新時代投資者對公募基金的需求。

21世紀經濟報導指出，上半年大陸銀行理財規模雖降至25.34兆元，但投資人數量增長13.41％至1.04億人。有分析認為，這代表兩者客群不同，銀行理財投資族群更注重穩定報酬，兩大產品不是競爭情形。中國銀行業協會祕書長劉峰強調，理財產品已是實體經濟重要融資來源。