私募股權基金 在陸踩雷

專注於中國市場的私募股權基金曾經以豐厚的回報風光一時，然而，隨著近年中美矛盾激化、中國網路淘金熱結束，中企越來越難在香港和美國上市，這限制了許多私募股權基金的退出策略，加上近年中國基金的回報情況也令投資者失望，中國已成為私募股權基金的燙手山芋。

華爾街日報報導，資料提供商Preqin亞太區及估值主管Angela Lai表示，專注於中國市場的私募股權基金正面臨著幾年前難以預見的挑戰。資料顯示，2023年上半年，那些至少有一半資本投資在中國市場的美元計價私募股權基金僅募集了14億美元，比去年同期大減約九成。同期，全球私募股權募資額僅下降約15％。

報導稱，在中國投資的私募股權基金正面臨一系列障礙，包括中國經濟復甦乏力、陸港股市估值下滑，以及國際投資者越來越不願意將資金投入中國資產。對這些私募股權基金來說，中國網路企業曾經是利潤豐厚的投資標的，但2020年底中國政府對網科行業開展整頓行動之後，許多網企的估值出現大幅下降。

譬如，2020年計畫在陸港兩地上市的金融科技巨頭螞蟻集團，當時的估值超過3千億美元。包括凱雷、華平投資在內的投資者原本可望從中大賺一筆，但中國政府在最後一刻叫停這起交易。今年7月初，螞蟻集團估值縮水為780億美元。

另據資料分析公司Burgiss估計，2022年，包括創投基金在內的中國私募股權投資基金的平均年回報率為-5.6％，這是自2008年全球金融危機以來的最低水準。就連私募股權公司自身的投資者對中國前景的看法也日趨悲觀。2022年底時，接受Preqin調查的投資者中，只有不到20％的受訪者認為中國私募股權市場是新興市場的最佳機會，而一年前此一比例為46％，2020年為55％。

報導指出，對於那些已承諾投資私募股權基金的投資者來說，想退出並非易事，因他們的投資通常會被鎖定最長10年時間，而且若基金經理人要求追加資本，這些投資者還得投入更多資金。