陸喊救房 地方出招卻落空

大陸政府近期密集發聲，頻頻出招挽救房市信心。河南鄭州於3日開第一槍，率先推出15條房市新政，落實「認房不認貸」等措施。如今新規上路逾一周，業內人士表示，新規上路對改善型住房需求或有進一步的促進作用，但對整體市場的提振效果仍較弱。

中國新聞周刊引述鄭州東區房產經紀人表示，新一輪政策寬鬆期正式開啟，近期主動諮詢的客戶和帶看量皆有所增加，預期將會帶動成交轉化。然而，從近一周表現來看，鄭州的房地產市場沒有明顯好轉，二手房源的掛牌價仍然低迷。

鄭州市目前的二手房源掛牌量於貝殼找房、諸葛找房平台上，分別為11.18萬件、14.42萬件。數據顯示，2022年6月底時，貝殼找房上鄭州的二手房源約為7.9萬件，顯示該市二手房掛牌量在一年多內增加3萬多件。

此外，房源掛牌價持續走低，以鄭東新區新里盧浮公館的二臥室房源為例，2021年10月的掛牌價為人民幣（下同）165萬元，2023年8月8日掛牌價已降至124萬元，降幅達41萬元；五月花城三臥室房價，一年內累計降價28萬元。

業內人士指出，「前幾年鄭州的房價漲得太快，導致買在價格高點的業主虧損嚴重，部分屋主甚至把頭期款賠進去」，因此，雖然政策已放開，短期想漲價依然很難。

中指研究院表示，過去幾年，鄭州受疫情、水災的多重衝擊，城市經濟和房地產行業都受到較大影響。新政策對於改善型住房需求或有進一步的促進作用，但對於整體市場的提振效果較弱，當前宏觀經濟環境和城市就業收入沒有明顯改善，市場短期壓力仍然較大。

儘管大陸中央聯合地方積極挽救房市，但房企仍面臨嚴重的流動性壓力。大陸地產商碧桂園8日爆出二筆美元債瀕臨違約，涉資2,250萬美元。碧桂園傳出已在籌備債務重整，近期有望啟動相關程序，該公司亦承認，正面對階段性的流動性壓力。