陸電動車賣太猛 這群人月薪30萬剩不到3萬

大陸電動車產業大爆發，估2025年自主品牌市占率將飆升至70%，如此好光景，卻砸了汽車維修人員飯碗，因為為燃油車時代的暴利已成過去式，汽修師傅感嘆過去月賺7萬（人民幣，下同；約台幣30萬）現在只剩下5千（約台幣2.2萬元），收入縮水逾9成，好日子真的結束了。

快科技報導，一位在天津的汽車維修師傅，見證大陸20年的汽修業發展，他直言，來修車店的好多老客戶都已「棄油轉電」，除了帶來修車技術上的升級，同時也讓自己收入下滑，當初油車時代月賺7萬，現在最低只有5千。

這確實是一個行業的縮影，對此相關專家表示，相較燃油車，新能源車的維修保養頻率會降低很多。以前的4S店、連鎖汽車維修品牌，以及普通汽修店，主要利潤都是來自燃油車的維修及保養，現在隨著電車的普及，其獲利的空間及傳統汽修人的數量或都面臨大幅下滑。

據大陸交通管理局數據，截至2023年6月底，汽車登記數量約3.28億輛，比同期新能源汽車高出20倍之多。即便如此，在汽修師傅眼中，傳統汽修行業已逐漸沒落。

報導指出，大陸全國乘用車市場信息聯席會（簡稱乘聯會）祕書長崔東樹表示，新能源汽車的主要零配件都集中在主機廠手裡，其對於配件、工時的定價掌握主導權。目前電動汽車的專修店較少，部分車企也會將車輛高昂的維修成本轉嫁給消費者承擔。

（中時新聞網 吳美觀）

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