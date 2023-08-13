恒生指數Q2指標檢討 中金估這2檔將入列

恒生指數公司將於8月18日收盤後公布，第二季的恒生指數系列檢討結果，將於9月4日生效。在9月4日指數調整生效後，上海與深圳交易所會在隨後以此為依據，相應調整滬深港通的可投資標的範圍。中金公司預估快手、理想汽車等個股有望納入恒生指數。

智通財經報導，中金發表報告指出，這次調整涉及恒生、國企、恒生科技等港股主要旗艦指數，以及與港股通投資範圍密切相關的恒生綜指。由於追蹤旗艦指數的被動資金規模大，因此潛在成分股變動，以及相應資金流向值得重點關注。公開資料顯示，追蹤恒指、國企指數、恒生科技指數的ETF規模分別約275.4億美元、56.7億美元、142.7億美元。

中金表示，這次的調整也適逢恒生綜合指數的半年度指數審議（一年調整兩次，以6月30日和12月31日為截止計算日期）。同時，由於恒生綜合指數是港股通投資的樣本空間，其變化也將直接影響港股通可投資範圍。

中金指出，基於恒指調整方法，以及透過此前多次實際調整結果對非量化調整標準的理解和驗證，估算快手、理想汽車、太古地產、京東物流、思摩爾國際、華潤燃氣、百濟神州等排在恒生指數順位前列，有可能成為納入的潛在候選者。

另外，中金估算，這次可能共有20檔股票符合納入港股通的標準，包括珍酒李渡、融創中國、馬可數字科技、藥師幫、友聯國際教育租賃、大家樂、周生生、協合新能源等。