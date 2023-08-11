陸砸4兆救晶片業沒用？IC設計業窘境曝光

半導體技術已成為兵家必爭之地，根據統計，目前已有9個國家撒幣補貼半導體產業，其中大陸砸錢最多，規模高達1430億美元（約台幣4.58兆）。但值得關注的是，大陸發展IC設計似乎遭遇逆風，近期包括OPPO旗下哲庫科技、吉利控股集團旗下的星際魅族等紛紛斷尾求生，放棄自研晶片業務，其中星際魅族更只成立5個月就收攤。

根據《EE EE Times》（電子工程專輯）報導，有9國撒幣扶植半導體，其中大陸考慮對國內晶片行業提供1430億美元的補貼，印鈔規模最大。其次是美國的527億美元，《晶片與科學法案》的經費將用來進行半導體的研發、製造及勞動力的發展。

其他國家還包括歐盟以470億美元（約台幣1.4兆）的補貼額排名第三，新加坡預計提供190億美元，日本政府則傳出至少補貼65億美元；最近加入戰局的英國及印度，則紛紛提供15億美元以及9.22億美元；韓國及馬來西亞補貼規模則尚不得知。

但大陸發展半導體產業仍面臨挑戰，像是大陸手機大廠OPPO在2019年成立IC設計公司哲庫科技，卻在今年5月12日突然終止自研晶片業務，3000名員工就地失業。

大陸吉利控股集團旗下的星際魅族今年3月28日才成立，卻也在日前宣布終止研發晶片業務，這是繼OPPO之後，大陸今年第2家手機相關公司終止自研晶片業務。只不過，OPPO至少還持續了近4年，星紀魅族成立研發晶片團隊的時間卻不到半年。

（中時新聞網 邱怡萱）

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