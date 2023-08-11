資不抵債 恒大地產流動負債人民幣1.6兆元

中國恒大旗下恒大地產集團10日晚間連發多份公告，2022年淨虧損人民幣（下同）527.2億元，截至去年底流動負債約1.68兆元，但公司貨幣資金（包括現金及現金等價物和受限資金）總額僅91.73億元。恒大地產集團總負債1.83兆元，總資產1.47兆元，意味資不抵債。

恒大地產連發多份報告，包括2022年債券年報、2022年債券半年報、2021年債券年報，還有恒大地產2022年和2021年的年度審計報告及2022年半年度財報。

報告顯示，2022年全年恒大地產合約銷售金額281.81億元。截至去年底，恒大地產土地儲備1.7億平方公尺。恒大地產表示，受宏觀經濟環境、行業環境、融資環境多重不利因素疊加影響，2021年陷入債務違約的流動性困境，去年再受諸多不確定因素影響，債務風險化解方案進度不及計劃預期，受流動性危機持續影響，去年持續虧損且已資不抵債，公司正常生產經營受到重大影響。

恒大地產稱，已與境內其他貸款人積極磋商借款展期事宜，因貸款人分散且市場環境不斷變化，仍需時間與個別貸款人逐一確定展期方案。集團一直積極通過多種管道尋求新的融資或額外的資金流入，包括但不限於資產管理公司或金融機構的新融資、保交樓的專項借款及配套借款、與業務合作夥伴的業務合作、資產處置等。

截至目前，集團已通過上述管道實現若干業務合作，並為若干項目獲得新的融資或額外資金。集團還將繼續尋求新的融資或額外資本。

恒大地產表示，一直積極與債權人溝通，以解決未決訴訟，目前集團已與部分債權人完成了和解安排。集團有信心能夠繼續就現階段尚未達成明確結果的訴訟達成友好解決方案；為響應當地政府確保交付的號召，集團將繼續聚焦房地產項目的竣工交付，確保集團業務的穩定和可持續營運。

恒大地產將繼續聚焦房地產項目的竣工交付，確保恆大地產業務的穩定和可持續運營。

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