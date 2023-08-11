連掃地阿姨薪水都高！他揭香港平均薪資

行政院主計總處昨公布最新薪資統計結果，引起網友們討論，因為台灣全時受雇員工的平均薪資為48,032元，加獎金和加班費，每月平均薪資高達57,045元，不少人怨嘆自己就是拉低平均的人，每月薪資僅30,000元，對此有網友分享，最近跟香港朋友聊天發現港人的薪水超高，每個月平均28,000到30,000萬港幣（台幣113,715到121,837元），連掃地阿姨的薪水都比台灣人高，引起網友討論。

一名網友昨天在PTT上分享，前陣子去香港旅遊，順道見了當地的朋友，聊天的過程中得知，在香港工作每個月薪水20,000港幣（台幣81,225元）以上很常見，多數正職工作的人都可以領到28,000到30,000萬港幣（台幣113,715到121,837元）的薪水。

原PO表示，他聽到香港朋友的薪水以後，真的超級傻眼，因為平均下來每個月至少10幾萬台幣，而朋友們得知台灣的薪資以後則笑說「連掃地阿姨薪水都比台灣人高！」讓他覺得超級誇張。

貼文引起網友討論，不少人羨慕直呼「港人的薪水好高！台灣真的是鬼島。」但也有網友搖頭說，香港的房租與物價也高到不可思議，否則台灣人怎麼可能不過去工作？「去看一下香港餐廳價格跟房租，貴到不可思議」、「房價、物價更高」、「在香港要有房，沒房領這薪水可能比台灣更慘」、「事實啊！掃地阿姨薪水比台灣大學教授高，但當地的生活成本也比台灣高很多」。

（中時新聞網 何立雯）

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