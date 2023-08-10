碧桂園比恒大更棘手 房產危機恐衝擊1產業

大陸房地產開發商碧桂園付不出7億元利息陷入財務危機，外界形容恐將成為第二個恒大。財信傳媒董事長謝金河表示，恒大、碧桂園集團債務超過2兆人民幣，即使無力還債，但在特殊體制下，這些公司該倒卻不能倒，他預期大陸房地產業危機很快會撞擊金融體系。

這兩天，碧桂園無力支付2250萬美元的美元債，再度為中國房市掀起冰風暴，碧桂園股價當天大跌15%，而先前已經揭露財報，股票恢復交易的融創中國、恒大物業、恒大汽車股價也跌到零頭。剛剛完成增資的雅居樂股價也從17.84跌到0.99。

謝金河在臉書發文指出，大陸房地產股全面崩跌景象，最近蔓延到香港，李嘉誠旗下的房地產集團率先坎價7成求售，已經掀開冰山一角，接下來香港貴不可攀的房市會開始鬆動，過去股價在高檔的九龍倉、新世界、新鴻基地產、恒基地產，很多股價已經腰斬。

他分析，恒大、碧桂園一個集團債務超過2兆人民幣，這已經是債可敵國的景象，楊國強父女都當過首富，如今無力還債，理論上，這些公司早應破產清算，但是在中國特殊體制下，這些公司該倒卻不能倒，最後一定由銀行承擔，往下看，銀行不良資產比率一定快速升高。

謝金河認為，2018年提到中國房地產危機會引發90年代的台灣病，銀行體質弱化，進一步拖累未來經濟表現。

最近公布的中國四大國營銀行不良放款率，中國銀行7.23%、工商銀行6.14%、農業銀行5.48%、建設銀行4.36%，銀行的逾放比正快速上升，銀行及壽險公司股價下跌。

謝金河直言，現在中國房地產市場惡耗頻傳，將成為中國經濟新常態，大家可以回想一下，台灣是怎樣走過那段坎坷崎嶇的歲月？中國房地產業的危機很快會撞擊金融體系。

（中時新聞網 吳美觀）